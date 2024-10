Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes alerta por falta de seguridad tras explosión en planta de Gregorio

Punta Arenas 22 octubre 2024.- El Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes ha vuelto a manifestar su preocupación por la gestión de seguridad de la empresa, luego de que la semana pasada se registrara una explosión en un equipo de laboratorio en las instalaciones de Gregorio. El incidente, que afortunadamente fue controlado por el trabajador presente en el área, evitó mayores daños y fue calificado por la empresa como un «amago de incendio de bajo potencial». Sin embargo, desde la organización sindical aseguran que este hecho pone nuevamente en evidencia la indiferencia de la administración hacia los riesgos operacionales.

Graciela Vásquez, presidenta del sindicato de Trabajadores de Enap Magallanes, declaró: «Hemos manifestado constantemente nuestra preocupación por cómo la empresa ha estado gestionando los cambios operacionales y funcionales, con reestructuraciones y despidos que no están llevando a nada bueno». Vásquez subrayó que la empresa se ha limitado a ofrecer un discurso de «excelencia operacional» que no se traduce en una verdadera seguridad para los trabajadores y trabajadoras.

El sindicato recuerda que en abril de este año la administración de ENAP implementó un plan de despidos que afectó a 34 trabajadores, medida que fue duramente criticada por la organización. Según Vásquez, estos despidos y los cambios operacionales que se implementaron han incrementado los riesgos para la seguridad de los empleados: «Creemos que la administración local está más concentrada en coleccionar pequeños logros frente al mundo sindical que en respetar y asegurar la seguridad de las personas».

Además, el sindicato exige a la empresa que establezca directrices claras y acciones concretas para garantizar la protección de los trabajadores. Vásquez fue enfática en señalar: «Esta empresa es de todos y queremos cuidarla. No es posible que un día estemos hablando de esto y que al día siguiente aparezcan las declaraciones de un gerente diciendo que ‘no pasa nada’. La empresa que no comprende las preocupaciones de los representantes de los trabajadores, demuestra que poco y nada le importa su recurso más valioso, que son las personas».

Finalmente, la presidenta del sindicato recordó que esta no es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo en lo que va del año, y que ya habían advertido sobre los riesgos derivados de la falta de personal: «Ayer hablábamos de falta de personal y las consecuencias que esto podía traer, y hoy estamos enfrentando explosiones en nuestras instalaciones. No es la primera de este año, y si no se toman medidas, tememos que no será la última», concluyó Vásquez.

La organización sindical ha solicitado que la gerencia de ENAP Magallanes adopte medidas urgentes y concretas para abordar las preocupaciones de seguridad que afectan a sus trabajadores y las instalaciones.