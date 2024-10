Tribunales de la jurisdicción Punta Arenas abordaron alcances de la ley que establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Integrantes de tribunales de la jurisdicción Punta Arenas participaron en un conversatorio para conocer aspectos teóricos y prácticos relacionados con la implementación de la ley 21.675 en el Poder Judicial y en el que, además, expuso la secretaria técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, María Soledad Granados Soto.

En la instancia de exposición, reflexión y debate, funcionarios locales se interiorizaron sobre cómo el Poder Judicial, a través de su Secretaría de Género y No Discriminación, aborda los desafíos que la ley define para la atención de las mujeres víctimas violencia de género, y dio a conocer algunos adelantos del protocolo que actualmente se trabaja en esa materia.



En el evento se reunieron representantes de la Corte de Apelaciones y de todos los tribunales de la jurisdicción para conocer aspectos teóricos y prácticos sobre las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género.



En la instancia, el Comité de Género de la jurisdicción presentó una propuesta de plataforma tecnológica para supervisar las medidas cautelares que se decretan en causas de violencia de género ante Soledad Granados, que tiene como objetivo apoyar el trabajo de los tribunales penales y de garantía en las causas sobre violencia de género, que en su primera etapa aborda la supervisión de las medidas cautelares que se decretan en esas causas y que persiguen la protección de las víctimas.



En ese contexto, la secretaria técnica de Género y no Discriminación de la Corte Suprema, valoró la iniciativa presentada a nivel local “me parece de extremada importancia el acuerdo que alcanzaron en esta reunión de implementar un sistema de seguimiento de alerta a las medidas cautelares y, en ese sentido, encuentro que han hecho un trabajo muy concreto para la implementación de la ley 21.675”.



Para la ministra encargada del Comité de Género y no Discriminación de la jurisdicción Punta Arenas, Caroline Turner González, el proyecto busca “que nosotros podamos mantener la vigencia y la coordinación entre esos tribunales para que las mujeres víctimas de violencia puedan tener la revisión oportuna y la mantención de las cautelares que se han decretado y, en ese entendido, es muy grato ver que estos tribunales no están trabajando como isla, sino que han podido desarrollar un trabajo interconectado”.



Asimismo, José Alvarado Ruiz, coordinador del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, afirmó que la implementación del nuevo sistema permitirá “hacer un control en un tiempo real de las medidas cautelares llevadas en un control en plazos de tal manera que se cumpla con lo establecido en la ley 21.675.”



Además, en la instancia se dio un importante paso asumiendo los tribunales penales y de familia un compromiso de coordinación y colaboración en la transferencia de información entre las unidades judiciales, que ayuda a la toma de decisiones con mayor precisión y rapidez.