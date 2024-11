19 días cumple el bloqueo de caminos en Bolivia en medio de crisis política y social

Una compleja situación vive Bolivia en estos días.

Tomas y bloqueos de caminos, desalojos policiales que terminan con policías heridos a bala, conflicto al interior del Congreso Nacional, dificultades de abastecimiento en distintas ciudades por el bloqueo de caminos. Un conflicto que enfrenta al ex Presidente Evo Morales (del Movimiento MAS) acusado de diversos delitos y que se niega a aceptar la acción de la justicia, con el Presidente Luis Arce (también del Movimiento MAS) que intenta poner orden en el país.

Durante este viernes 1 de noviembre se generó una situación irregular con grupos «evistas», el presidente de Bolivia, Luis Arce, aseguró que tres cuarteles militares fueron «tomados» por «grupos armados».

«Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que grupos armados afines a Evo Morales han tomado por asalto tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, reteniendo como rehenes a militares y a sus familias, y amenazando sus vidas», escribió Arce en la red social X.

Un conflicto político, social y de seguridad.

El líder cocalero y expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que si el Gobierno de Luis Arce lo aprehende habrá «un levantamiento militar e indígena en el país».

«Yo tal vez puedo exagerar, pero puedo asegurar que hay un levantamiento (de ser capturado), tengo audios que me llegan de militares y policías, los militares me dicen, por una parte, ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”, precisó el exmandatario.

El expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, que fue objeto de una tentativa de asesinato esta semana, pidió al Pacto de Unidad que analice la declaratoria de un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos, pero además se declaró en huelga de hambre e instó al Gobierno a convocar una mesa de diálogo.



“En este afán de cómo cuidar la vida y la situación económica decidí pedir a los compañeros movilizados que pongan en consideración al Pacto de Unidad, a los hermanos que están movilizados analizar un cuarto intermedio del bloqueo de caminos, para evitar hechos de sangre y problemas económicos”, dijo Morales.



Dijo que para viabilizar el diálogo con el Gobierno iniciará “una huelga de hambre” hasta que se instale dos mesas de trabajo. Una para el tema económico y el otro el tema político. El exmandatario indicó que la huelga de hambre será en la sede de las Seis Federaciones del Trópico, de Cochabamba. “Qué bueno sería mañana pasado, (inicie) otro piquete de hambre en los distintos departamentos”.



Señaló también que hay dirigentes injustamente detenidos y procesados. “Si corresponde el proceso que sea procesado, pero no por estar movilizados o por diferencias ideológicas deben estar procesados”.

El riesgo que el país se sumerja en el caos político y social.



El problema es que -ante la permisividad o inefectividad de quienes solemnemente juraron cumplir y hacer cumplir las leyes, al asumir las altas responsabilidades de administrar el Estado y velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales- de prolongarse los bloqueos, ante la profundización de los daños, los conflictos puedan degenerar, como ocurre en una familia donde los afectados se defienden ante una agresión, y se haga justicia por mano propia, y sobrevenga el caos. escribe Gary Rodríguez en el periódico URGENTE de Bolivia.

Conflicto interno en el bloque oficialista Movimiento MAS impacta en toda Bolivia.



El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) dijo este jueves que el exmandatario Evo Morales (2006-2019) «ha sobrepasado todos los límites», después de que el también líder del oficialismo dijera en una entrevista con EFE que habrá «levantamientos» de indígenas y militares si es apresado, señala el diario JORNADA de La Paz.

El MAS, Movimiento al Socialismo emitió este viernes 1 de noviembre un comunicado, donde denuncia la presencia de grupos irregulares en las manifestaciones que han tenido lugar en el país.

«Evo Morales ha sobrepasado todos los límites de la tolerancia y la racionalidad al promover la violencia contra ciudadanos civiles, policías y periodistas en sus bloqueos, y sugerir que habrá levantamientos y golpe militar si se lo obliga a responder en la Justicia por los graves delitos de los que es acusado», publicó Mesa en su cuenta de X.



El también líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana (CC) también consideró que el «afán» de Morales de «enfrentar a los bolivianos y su intención de destruir la economía, son un peligro para el país».

Se proponen dos mesas de diálogo para salir del conflicto.

Para intentar salir del conflicto se propone crear dos mesas de diálogo entre el Gobierno y los disidentes partidarios de Evo Morales.

Una mesa para considerar aspectos económicos, entre ellos la falta de combustible y de dólar, además del aumento de precios de productos de la canasta familiar.

La otra mesa para tratar temas políticos, debido a que considera que se lleva adelante una persecución en contra de dirigentes evistas y en contra de su persona, por haberle iniciado unos ocho procesos.

Los movimientos sociales afines a Morales bloquean vías, sobre todo en Cochabamba, desde hace 18 días para que se retiren los procesos judiciales contra el exmandatario por trata y estupro, para exigir una la solución a la situación económica del país y por la defensa de la candidatura presidencial del líder oficialista para las elecciones de 2025.

El Parlamento boliviano concluyó este jueves la legislatura 2023-2024 en medio de las tensiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), mientras se cumple el día 18 del bloqueo de caminos que mantienen los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019).

Preocupación del Secretario General de Naciones Unidas.

La Secretaría General de la ONU informó este viernes que «está siguiendo de cerca y con preocupación la escalada de tensiones en Bolivia», después de que seguidores del expresidente Evo Morales lleven 19 días cortando carreteras para evitar una posible orden de captura contra el otrora mandatario, según informa el periódico BRUJULA DIGITAL.

El secretario general, António Guterres, «insta a todas las partes a que ejerzan moderación y se abstengan de cualquier acto de violencia», comunicó hoy la oficina del político portugués a la prensa.

Desde donde añadieron: «El secretario general hace un llamamiento a los actores políticos para que resuelvan sus diferencias por medios pacíficos y con pleno respeto de los derechos humanos».

Un operativo conjunto de Policía y militares consiguió hoy desbloquear vías de acceso a Parotani (Cochabamba, centro del país), el bastión político y sindical de Morales (2006-2019), donde los ‘evistas’ han protagonizado intensos enfrentamientos con las autoridades en las últimas semanas.

Morales se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba, en la provincia del Chapare, desde hace 19 días ante la posibilidad de que emitan una orden de captura en su contra por los procesos de trata de personas y estupro, según informa el períodico BOLIVIA.

