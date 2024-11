Colegio de Profesores plantea al MINEDUC revisar decisión de no suspender clases el lunes siguiente a la segunda vuelta de elección de Gobernadores Regionales

La no suspensión de clases el lunes 25 de noviembre tras la realización de segunda vuelta de las elecciones de Gobernadores en 11 Regiones del país, para el Colegio de Profesoras y Profesores, “es una medida inconsulta y no tiene mucho sentido”.

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar, detalló que “los colegios estarán desde el viernes ocupados en el proceso electoral. El domingo miles de personas transitarán por ellos, ocupando sus instalaciones, salas y baños, es toda una adaptación que se hace para las elecciones, y se pretende que los colegios, que se entregarán la noche del domingo, estén operativos el lunes a partir de las 7.00 am”.

Para Mario Aguilar la decisión de las autoridades, denota su desconocimiento del funcionamiento de los recintos educacionales “eso es no conocer la realidad de los colegios, no conocer como funcionan los municipios, los slep’s, cuales son sus capacidades reales para en pocas horas tener los recintos nuevamente en condiciones. Esta es una medida inconsulta, más bien efectista. Qué sentido tiene forzar y someter a las niñas y niños, que asistan a sus colegios que no estarán con los baños sanitizados, sin sus salas con las condiciones adecuadas, el aseo y un largo etcétera. No tiene sentido esta medida”.

En relación a la pérdida de clases debido a la suspensión, Mario Aguilar explicó que “esas clases se van a hacer, se recuperarán, ya están programadas. Llamo al Ministerio de Educación que revise su decisión y deje al criterio de cada comunidad, si están en condiciones de retornar el lunes. En muchos lugares les aseguro que no es así o regresan a partir del martes, como ha sido siempre, lo que permite preparar los colegios adecuadamente. Más respeto por nuestras niñas y niños, por nuestras comunidades escolares y que sean ellos quienes decidan”.