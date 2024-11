Día de la Fauna Chilena fue una jornada para valorar las especies silvestres de Magallanes



Punta Arenas, 9 de noviembre de 2024. Un día en torno a la fauna silvestre de Magallanes, su hábitat y su estado de conservación, reunió a entusiastas de la región por conocer más sobre especies emblemáticas y no tan conocidas con las que cohabitamos. La iniciativa se realizó por segundo año consecutivo en Punta Arenas.

El Día de la Fauna Chilena es liderado por la Fundación Jane Goodall y se realiza desde el 2014 en Santiago, desarrollándose una nueva versión, de manera paralela, durante este fin de semana.

El objetivo del Día de la Fauna era vivir un encuentro entre instituciones que trabajan con fauna nativa y la ciudadanía, donde el tema central sea el patrimonio natural y, particularmente, las especies silvestres, con una propuesta recreativa y educativa para públicos de todas las edades, pero principalmente para niñas/os y jóvenes.

“WCS Chile trabaja por la conservación de la biodiversidad, de manera estratégica, pero es fundamental hacer también la conexión con la comunidad, porque son quienes finalmente movilizan la toma de las grandes decisiones. Por eso para nosotros es también muy importante acercar la fauna a las personas que no tienen la oportunidad de conocerla en el día a día”, comentó Catherine Dougnac, directora científica de WCS Chile.

En Magallanes la actividad se concentró en el módulo central de Zona Franca, gracias a la participación de Koy- fauna y Laboratorio de Ecología Funcional (UMAG), Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Fundación Pewmayen, Liquenlab, Estrategia de Comunidades Portal de las Áreas Protegidas de la Patagonia Chilena, Agrupación Comunitaria de Educación Medioambiental, Agrupación Vida y Fundación Cequa, quienes realizaron presentaciones al público, juegos y mostraron de manera didáctica sus respectivos quehaceres.

“En esta oportunidad nuevamente WCS Chile tomó la batuta para liderar el acercamiento de la información, los conocimientos vinculados con la fauna nativa, los animales que tenemos presente en la región, a la comunidad, que es para nosotros la mejor forma de democratizar el conocimiento, a través de una feria que es de acceso público para toda la comunidad. Lo mencionamos en algún minuto, lo importante es conocer para luego poder proteger”, comentó la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Verónica Vallejos.

La iniciativa contó con una serie de actividades recreativas como La ruta del Día de la Fauna chilena, Detectives de la biodiversidad, Dibujando nuestra fauna chilena, entre otras, instancia en la que participaron activamente niñas/os en compañía de sus familias.

“Este tipo de actividades, que se enmarcan dentro de la educación ambiental, son muy importantes para nosotros como Ministerio del Medio Ambiente para dar a conocer, no solamente la fauna, sino la biodiversidad que tenemos en nuestro país”, comentó el Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro.

El Día de la Fauna fue auspiciado por ZonAustral, Agua Nozomu y Patagonia Blend; patrocinado por Sernapesca, SAG e INIA; y contó con el apoyo de INJUV, a través de un grupo de jóvenes comprometidos con el medioambiente.

Elección del embajador de la fauna nacional

Todos los años, en el marco de esta iniciativa, se realiza la elección de embajador que represente a la fauna nacional. En 2024 fue el turno del chucao y durante esta jornada los magallánicos pudieron votar por el embajador 2025, de manera presencial. Las votaciones siguen abiertas, hasta mañana 10 de noviembre, en www.diadelafauna.cl.