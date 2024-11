Entraron en producción los primeros pozos del yacimiento de Vaca Muerta en Río Negro, Argentina

Río Negro no solo es vecina de la actividad de Vaca Muerta, sino que desde hace un par de días ya forma parte de la extracción del petróleo de la formación shale, dado que la compañía Phoenix Global Resources (PGR) acaba de poner en producción los primeros tres pozos que se perforaron del lado rionegrino de la roca madre y cuyos resultados podrían marcan un punto de inflexión en la actividad petrolera de la provincia de las peras y las manzanas, informa este 1 de noviembre el diario TIEMPO SUR de Argentina.

Como se indicó, se trata de los trabajos encarados por la operadora PGR -bajo el nombre de su subsidiaria Kilwer– una firma relativamente nueva que ya cuenta con una buena producción del lado neuquino de Vaca Muerta y que además tiene dos ases bajo la manga: tiene las espaldas financieras del gigante grupo suizo Mercuria, pero además se asoció recientemente en estos bloques con un inversor de peso, la petrolera colombiana GeoPark.

Los primeros pozos de Río Negro se encuentran en lo que se conoce como un pad, es decir un grupo en este caso de tres pozos, que están en una misma locación. Y que se ubican en el bloque Confluencia Norte, un área que fue licitada el año pasado por el gobierno rionegrino.

Este bloque, cercano a la localidad de Cinco Saltos, es uno de los dos que PGR ganó en la licitación del año pasado, cuando comprometió un plan de inversiones inicial conjunto de 88 millones de dólares. La otra área es Confluencia Sur, en donde la firma avanza en completar los estudios de sísmica que determinarán la ubicación de los futuros pozos.

A diferencia de lo que sucedió con los primeros pozos de Vaca Muerta fuera de Neuquén, que se ubican en Mendoza, estos tres pozos en Río Negro no se perforaron con la vieja modalidad de ser solo verticales.

De hecho, sí se hizo una cuarta perforación vertical para el muestreo de las condiciones del subsuelo mediante coronas, pero estos tres primeros pozos no tienen nada que envidiarle a sus vecinos neuquinos, ya que también cuentan con ramas laterales horizontales y extensas.

De acuerdo a la información recopilada por Energía On, estos primeros pozos se comenzaron a fracturar a fines de agosto y esos trabajos de punzar la roca para que pueda fluir el petróleo, se completaron en septiembre.



En total, se realizaron 132 etapas de fractura, marcando un promedio por cada pozos de 44 punciones, algo similar a lo que ocurre en los pozos de Vaca Muerta del lado neuquino.





Qué se espera de los pozos de Vaca Muerta en Río Negro



Además de revelar qué tiene en su interior la lonja de Vaca Muerta que transcurre a 2.500 metros bajo tierra en Río Negro, estos pozos también permitirán conocer cómo es el petróleo del borde de la cuenca shale.



Es que Vaca Muerta, en sus 36.000 kilómetros cuadrados de extensión, tiene franjas de productividad muy diferentes, desde sectores que solo producen gas, otros que arrojan una mezcla con petróleo, y crudos que no solo varían desde el color trasparente al marrón oscuro, sino con niveles de viscosidad muy diferentes que se traducen desde petróleos súper livianos (como son los 53 grados API de la zona cercana a Añelo) a otros que parecen casi pesados, incluso más que el convencional Medanito.



Este tipo de petróleo más pesado, es lo que justamente se espera de los barriles de la Vaca Muerta rionegrina. Ya que según detalló el Chief Operating Officer (COO) de Phoenix Global Resources, Cristian Espina, durante las 11° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO, la expectativa es que sea un petróleo denso, de entre 28 y 30 grados API.



Un petróleo de este tipo podría tener un excelente mercado, no solo en el país, ya que se trata de un crudo con mejores condiciones para procesar gasoil, sino también en los mercados de exportación, como es el caso de Chile que recibe el petróleo de Vaca Muerta por el Oleoducto Trasandino (Otasa) pero con la condición de que no sea únicamente petróleo liviano.



Los resultados se conocerán en pocas semanas



Los primeros barriles del petróleo de Vaca Muerta de Río Negro ya están siendo bombeados, pero en la industria petrolera los plazos de estudio no son inmediatos, sino que llevan su tiempo para no caer en errores de primeras impresiones.



Es por esto que, según averiguó Energía On, los primeros resultados preliminares de estos pozos se conocerán recién en la segunda mitad de este mes de noviembre. Un plazo bastante acotado, ya que la mayoría de las empresa suele tomar un período de estudio de 90 días para este tipo de trabajos.

Fuente: TIEMPO SUR, Argentina.