Equipos ABC de Magallanes se capacitaron para brindar una mejor atención

Con participación de expositores nacionales e internacionales, se desarrolló la jornada “Preparación y coordinación frente a Incidentes de Múltiples Víctimas (IVM) en Salud”, organizada el Servicio de Salud Magallanes a través de SAMU y la Unidad de Redes de Urgencia, Emergencias y Desastres de la Subdirección de Gestión Asistencial.

La instancia de capacitación, tendiente a actualizar definiciones, lineamientos y roles en el enfrentamiento de un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV), compartir buenas prácticas y avances e implementaciones en la Red Asistencial, convocó a representantes del ABC de la emergencia, es decir, Carabineros, Bomberos y SAMU; además de SENAPRED, Servicio Médico Legal, Servicio de Salud Magallanes y representantes de la Defensa Civil Municipal de Ushuaia y de Emergencias de la Provincia de Tierra del Fuego, Argentina.

Para el jefe SAMU Magallanes, Dr. Rodolfo Santander, este tipo de capacitación les permite avanzar en la preparación y manejo frente a un Incidente de Múltiples Víctimas, situación que desde el área Salud, se debe enfrentar tanto desde el Prehospitalario como de los establecimientos de la Red y en coordinación con diversos actores del intersector, por lo que hay que estar preparados para “aquellas situaciones en que la cantidad de afectados por un incidente, exceda las capacidades habituales de la región para resolverlas”, apuntó el galeno.

El jefe SAMU, recordó que si bien no se han producido este tipo de incidentes en los que va del año 2024, “a la fecha llevamos 14 fallecidos en accidentes viales y todavía no cerramos el año, estamos empeñados con CORESET en una campaña de prevención, ya que se aproximan las fiestas de fin de año y no queremos tener que lamentar más víctimas; efectivamente Magallanes tiene características geográficas, climatológicas y viales muy particulares que incrementan el riesgo, de tal manera que estamos muy enfocados en prevenir, si bien como SAMU participamos desde el momento que ocurren las situaciones, intentamos colaborar fuertemente en la prevención de estos incidentes”, indicó el Dr. Santander.

Por su parte, Daniel Vásquez, director de la Defensa Civil de la Municipalidad de Ushuaia, explicó que, “este tipo de jornadas son muy positivas, porque desarrollan temas que incumben a todos los servicios de emergencia que están presentes; yo comentaba que hemos visto muchísima similitud en cuanto las problemáticas y soluciones para los equipos de trabajo que tenemos tanto en Ushuaia como en Punta Arenas”.

Destacando que este tipo de jornadas sirven de preparación y para conocer cómo actuar de mejor forma ante un evento de estas características por parte del ABC, el capitán Álvaro Baquedano de la SIAT Magallanes, expresó que, “pudimos coordinar las brechas que tenemos, la mejora continua en procedimientos y particularmente en accidentes de tránsito con múltiples lesionados, hay hartas enseñanzas y trabajo por hacer para mantener una fluida coordinación con los entes que diariamente nos involucramos y que realizamos este trabajo, ha sido una jornada fructífera y de alta enseñanza”, subrayó el representante de carabineros.

Opinión que fue secundada por el capitán de la 1ra Compañía de Bomberos Adrián Valdés. “En conjunto con SAMU y Carabineros, somos los que siempre vamos a concurrir a un accidente de tránsito, y esta jornada busca específicamente enfrentarnos a situaciones con múltiples víctimas, que para nuestra realidad en temporada de invierno, es muy factible que pueda concurrir y estas tres instituciones deben estar preparadas, coordinadas y hablando el mismo idioma”.

Agregando Adrián Valdés que, ellos como bomberos asimilan este tipo de información a fin de buscar soluciones a temas que se puedan presentar, como, por ejemplo, el accionar frente a un incidente de carretera, donde se deba mantener en la ruta a varias personas lesionadas.