Estudiantes del Liceo Polivalente Sara Braun de Punta Arenas se encontraron de forma telemática con jóvenes franceses de Marsella, Francia

El día de ayer, estudiantes representantes de cada primero medio del Liceo Sara Braun, se reunieron con estudiantes franceses del Lycee Polyvalent Rempart Vinci de Marsella (Francia), mediante videollamada para conocerse y responder preguntas en el idioma inglés derivado de un intercambio previo de videos donde se compartían recetas típicas chilenas y francesas.

Las preguntas se refirieron a las recetas y a la vida de los estudiantes chilenos y franceses tales como:

Is it hard for you to learn the English language? (¿Es difícil para ti aprender el idioma inglés?), How is your school? (¿Cómo es tu escuela?), Did you make any recipe? (¿Hiciste alguna receta?) y What do you eat at the canteen? (¿Que comes en el comedor?).

El intercambio cultural y el conocer estudiantes de otras latitudes practicando el idioma inglés ha sido una motivación para mejorar sus habilidades, así como también, los estudiantes se ven reflejados en sus pares extranjeros quienes también están aprendiendo y presentan las mismas barreras idiomáticas ante una segunda lengua.

En palabras de los estudiantes franceses junto a su profesora exclamaron “Mais, ils sont comme nous” (¡Pero, son como nosotros!), demostrando como estas experiencias derriban barreras y acercan a los pueblos junto con sus culturas.

Pese a la distancia geográfica y las barreras idiomáticas, dando realce a este encuentro multimedial, desde Francia participaron Le “Proviseur” (el director) del Lycée Rempart Vinci, Charles Mongrand. Representante del organismo a cargo del establecimiento (sostenedor) el Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille, por medio de su representante Madame Fournier. Los estudiantes franceses integraban la “primera clase del liceo” (en Frances es » la classe de seconde»).

Desde Punta Arenas participaron los estudiantes de los primeros medios, que fueron parte de los videos, el director Néstor Ríos Cardoza y la jefa de UTP Lorena Bahamonde Valderas, coordinados por la profesora de inglés Vanessa Martínez Villegas. Acompañó la actividad la cónsul honoraria de la República Francesa en Magallanes Claire Bourguignon.

Los videos enviados por los estudiantes se encuentran en nuestras redes sociales y en el canal de youtube del Liceo Polivalente Sara Braun.

La iniciativa ya iniciada, espera ser profundizada durante el 2025 y posiblemente extendida a otros establecimientos educacionales.