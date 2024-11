Fuerza Aérea de Chile efectúa en Punta Arenas el relevo de su personal para Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei





Aviadores militares provenientes de variados puntos de Chile, permanecerán un año en el Continente Blanco para desempeñar diversas labores de gran importancia para la Institución y el país, mientras que la dotación saliente fue despedida oficialmente en la Base Aérea Chabunco, antes de emprender su retorno a Santiago.



La Dotación Antártica 2025 de la Fuerza Aérea de Chile, liderada por el Comandante de Grupo (DA) Claudio Fica, partió hacia la Base Presidente Eduardo Frei para desempeñar diversas labores de gran importancia para la Institución y el país durante su permanencia de un año en el Continente Blanco.

En tanto, tras asegurar una transición efectiva, el 17 de noviembre, la Dotación Antártica 2024, encabezada por el Comandante de Grupo (A) Fernando Fontt, arribó a la Base Aérea Chabunco de la IVª Brigada Aérea en Punta Arenas. Al día siguiente, participaron en una ceremonia presidida por el Jefe del Estado Mayor de la IVª Brigada Aérea, Coronel de Aviación (TI) Héctor Vergara, donde se les dio una cálida bienvenida y, simultáneamente, una despedida oficial. Durante la actividad, se les entregó una distinción en reconocimiento a su labor antes de que los aviadores militares regresaran a sus respectivos hogares tras un año en la Antártica, donde pusieron a prueba su resiliencia y capacidades.

“Un año en la Antártica es muy significativo para nosotros. Allí se trabaja intensamente, no solo en las tareas específicas asignadas a la Base Frei, como el apoyo a las unidades que operan en el área, sino también en mantener el nexo directo que la Fuerza Aérea tiene con los intereses del país. Estoy profundamente agradecido del equipo que me acompañó, porque sin ellos no habríamos alcanzado los objetivos. La clave del éxito en estos ambientes hostiles y complejos es nuestra capacidad de adaptación y trabajo conjunto. Este año enfrentamos un crudo invierno y muchas contingencias, pero gracias al personal y al apoyo recibido, pudimos superar cada desafío”, expresó el Comandante Fontt.