Laboratorio de Ciencia Pública apoyará el diseño y desarrollo de proyectos comunitarios en Magallanes

Metodología considera mentorías y un programa de acompañamiento para enriquecer y fortalecer las ideas que se postulen a los Concursos Nacionales de Ciencia Pública del MinCiencia, que este año entregará un financiamiento de hasta $8 millones por iniciativa.

Ya se encuentra abierta la categoría “Proyectos Comunitarios” de los Concursos Nacionales de Ciencia Pública, cuyo objetivo es entregar financiamiento, expandir capacidades y generar procesos de aprendizaje a través de metodologías y herramientas para el diseño y desarrollo de proyectos comunitarios de comunicación de conocimientos locales, incentivando la participación social y el trabajo con instituciones y/o con especialistas que estén vinculados a la ciencia, tecnología, conocimiento o innovación (CTCI), que trabajan en el territorio en que las comunidades están insertas.

En su nueva versión considera modificaciones como la creación de un Laboratorio a cargo de una consultora externa, que entregará herramientas a los equipos que sean seleccionados para mejorar el diseño e implementación de las ideas de proyectos que han presentado, generando un espacio de aprendizaje, fortalecimiento de capacidades y la interacción de quienes integren las organizaciones sociales.

“Todos los años el ministerio abre un concurso para que juntas de vecinos y vecinas, organizaciones comunitarias o asociaciones indígenas presenten proyectos que comuniquen un conocimiento local, incentivando la participación social y el trabajo con instituciones vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación, o a los conocimientos locales, en general. En esta oportunidad quisimos innovar y apoyar de una manera diferente a quienes queden seleccionados y por ello se ha incorporado una mentoría que les permita mejorar las ideas de proyecto que han presentado y así cumplir con los objetivos que busca este concurso, principalmente con la facilitación de la apropiación social de esos conocimientos y mejorar la calidad de vida de esas comunidades y sus territorios”, indicó Verónica Vallejos, seremi de Ciencia.

El Laboratorio consta de dos etapas consecutivas e interdependientes. La primera es un programa de mentorías orientado al fortalecimiento y expansión de capacidades, la cual está a cargo de expertos y que tiene el objetivo de enriquecer y fortalecer la idea de proyecto. Quienes culminen con éxito esta parte pasarán a la segunda etapa, donde pondrán en marcha la iniciativa propiamente tal, etapa que será apoyada y monitoreada por tutores.

Para postular a este fondo es importante que la idea de proyecto sea original, esto es que no haya sido ejecutada con anterioridad a la presente convocatoria. Además, debe considerar como público objetivo a personas de contextos no escolares, es decir, que no están insertas en actividades propias de las comunidades educativas.

El concurso estará abierto hasta el 18 de noviembre a las 23:59 horas. Las bases y formulario de postulación están disponibles en la página web www.fondos.gob.cl bajo el título “Concurso Nacional Laboratorio Ciencia Pública para el diseño y desarrollo de proyectos comunitarios de comunicación en el ámbito de los conocimientos locales 2024-2025”.