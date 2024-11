Plan de Salud Comunal 2025 – 2028 ¿porqué rechazar? | Dalivor Eterovic Díaz, Concejal por Punta Arenas







En sesión ordinaria Nº124 del Miércoles 27 de Noviembre de 2024 fue rechazado el Plan de Salud Comunal con los votos en contra de los Concejales, León, Risco, Becerra, Cárcamo y Eterovic. Aprueban Flores y Stipicic. El Alcalde no asistió.



Mi voto de rechazo se fundamenta entre otras causas, en que no es posible aprobar un Plan de Salud sin el financiamiento correspondiente, es decir sin acompañar el presupuesto que lo sustente. Es más, sin siquiera saber cuándo se conocerá dicho presupuesto. La ausencia de presupuesto significa que no sabemos cuál es la dotación óptima de funcionarios y funcionarias. Por lo tanto no sabemos el costo en remuneraciones, tanto de la Administración Central de la CORMUPA, como del personal de la salud primaria en general que se desenvuelve en los CECOF, CESFAM, FARMACIAS, OPTICA, entre otras dependencias.



No es posible saber cuál es el déficit que representan los diversos programas de salud, en el caso de que lo tengan, como lo son el Punta Arenas Te cuida, Punta Arenas Te Espera, Punta Arenas Sonríe, la Farmacia y Óptica Comunal. Lo que sí sabemos, es que en general hay un déficit en la Salud Primaria y el municipio debe suplirlo anualmente.



También sabemos por la evidencia, que los programas contraídos con el Servicio de Salud Magallanes, en general son desventajosos para la Salud Primaria desde el punto de vista presupuestario y terminan afectando a las arcas Municipales, dado el déficit que estos producen. Pero no existen las cifras.

Hablar de un Plan de Salud Comunal, sin incluir el presupuesto, da cuenta solo de improvisación.

Los presupuestos se basan en la transparencia y claridad de las cifras que deben ser coherentes con los objetivos planteados.



Sin presupuesto no puede haber objetivos. No puede haber Plan alguno. A menos que este presupuesto exista y se pretenda mantenerlo una zona oscura.



La Administración Central de la Salud Primaria hoy nos da a entender con esta manera de actuar, que da lo mismo lo que se apruebe, da lo mismo si hay presupuesto o no, parece que la lógica es “en el camino se arregla la carga”, finalmente el municipio deberá aportar para suplir eventuales déficit o se generarán nuevas deuda.



Con este accionar de la CORMUPA, es inevitables preguntarse si con este accionar llevan a la Salud Primaria por el mismo camino al que llevaron a la Educación Municipalizada?

Es de esperar que el Alcalde asuma la responsabilidad que le cabe en esta forma de hacer las cosas y tome las medidas correspondientes.



No es mucho lo que se pide. ¿Cuántos recursos ingresan para la Salud Primaria y de donde provienen?

Por Ejemplo: Cuales el aporte de el Per Cápita, Aporte de Programas, Aporte Municipal, Aporte GORE, Otros.



¿Cuánto se gasta y en qué? Por Ejemplo: En Sueldos, Medicamentos, Servicios, Otros.



Tal vez con esta información básica, sea posible aprobar un plan de Salud Comunal que apunte a la Promoción, Educación, Prevención, Tratamientos, Rehabilitación, cuidados paliativos y coordinación de especialistas que sea racional, eficiente y eficaz, que proyecte el crecimiento de nuestra comuna promoviendo el desarrollo profesional, tecnológico y humano. Que establezca convenios con entidades de educación superior que apunten a una promoción real de quienes hoy trabajan en la salud Primaria, desarrollando aspectos cualitativos tanto en el ambiente laboral como hacia los usuarios y usuarias de la Salud Primaria, entre otras tantas necesidades que hoy se expresan en la actividad y que deben ser recogidas, tanto en un trabajo real y efectivo con los usuarios, como con los gremios de la salud.

Por Dalivor Eterovic Díaz.

Concejal de Punta Arenas.