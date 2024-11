Rectoría de la Universidad de Magallanes anuncia despidos de 36 trabajadores

La Rectoría de la Universidad de Magallanes, ha hecho público el dia de hoy viernes 29 de noviembre un comunicado anunciando que «debido al actual escenario financiero que enfrenta nuestra institución y, en ejercicio de las atribuciones que me otorga la normativa vigente, he tomado la difícil decisión de no renovar el contrato de 36 funcionarias y funcionarios de apoyo a la actividad universitaria.

Al mismo tiempo, en semanas recientes se ha iniciado un proceso de reorganización interna de la Universidad, particularmente en la estructura de las Vicerrectorías y las Direcciones dependientes.

El Rector José Maripani anuncia en el comunicado que «esta decisión ha sido muy difícil, pero responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad de Magallanes en un escenario que afecta a todo el sistema de educación superior, en especial, a las universidades estatales de

regiones.»

Agrega la máxima autoridad universitaria que «soy plenamente consciente del impacto que esta medida tiene en las personas afectadas y en nuestra comunidad universitaria en general. Por ello, quiero reafirmar

mi compromiso de que, como institución, brindaremos el apoyo, la orientación y el acompañamiento necesarios durante este proceso de transición. Esta y otras decisiones serán necesarias para enfrentar las dificultades financieras con responsabilidad y visión de futuro, para proteger la viabilidad de nuestra universidad a largo plazo. Sé que este es un momento complejo para todas y todos, pero confío en

que, con unidad, compromiso y trabajo conjunto, podremos superar estos desafíos y continuar avanzando en nuestra misión educativa, investigativa y de servicio público.»

La Asociación de Funcionarios de la UMAG ha anunciado que se reunirá este lunes 2 de diciembre a objeto de planificar los cursos de acción que tomarán para enfrentar estos despidos.

A partir de las 15 horas de esta tarde de viernes 29 de noviembre, se comenzarán a enviar las cartas de despidos en la Universidad de Magallanes.