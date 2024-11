Ruta Asia – Costa Este de Sudamérica alcanza volúmenes y oferta de capacidad récord

Los cambios masivos en los patrones comerciales mundiales en 2024 han hecho que la tarea de gestionar y optimizar las cadenas de suministro sea aún más compleja. Esto se demuestra perfectamente en la ruta desde el Lejano Oriente hasta la Costa Este de Sudamérica (ECSA), donde se envió un récord de 1,6 millones de TEUs en los primeros nueve meses del año, impulsado por las exportaciones de China, que aumentaron un 14,8% en comparación con 2023, reporta Xeneta.



Junto con el volumen récord en esta ruta, se encuentra un máximo histórico en la capacidad ofrecida, que promedió 63.900 TEUs en las primeras cuatro semanas de octubre (del 30 de septiembre al 27 de octubre). Esto es un aumento del 73% en comparación con el mismo período en 2023, según Sea-Intelligence.



Antes de 2024, la media de capacidad de cuatro semanas en esta ruta nunca había superado los 50.000 TEUs, pero ahora esa marca se ha superado 13 veces.



Los cambios de esta magnitud pueden traer incertidumbre y consecuencias no deseadas. Tener visibilidad sobre las tarifas de flete a largo y corto plazo es esencial, pero los transportistas también deben tener datos sobre la capacidad, los tiempos de tránsito y la fiabilidad de los itinerarios. Tanto si un importador que ya utiliza esta ruta como si está considerando trasladar volúmenes a ella, sin estos datos y conocimientos no puede comprender y medir plenamente el impacto de estos patrones comerciales cambiantes, destaca la consultora.



Un desglose de la capacidad récord



Los datos de Xeneta muestran aumentos interanuales de la capacidad ofrecida en todos los servicios que operan entre el Lejano Oriente y la ECSA en el período de cuatro semanas que finalizó el 27 de octubre. El mayor aumento se produjo en el servicio ‘ESA’/’SA3’/’ASE1’, operado conjuntamente por CMA CGM, Cosco Shipping, Evergreen y PIL. La capacidad ofrecida en este servicio se duplicó con creces en comparación con el mismo período en 2023, con cuatro buques desplegados en comparación con sólo uno el año pasado.



‘Carioca’ operado por MSC es el único nuevo servicio que opera en esta ruta en 2024. En el período de cuatro semanas que finalizó en la semana 43, vio un promedio semanal de 11.100. TEUs desplegados. El servicio Carioca conecta Corea del Sur y China con el sur de Brasil e incluye recaladas en Singapur y Colombo.



Este servicio casi duplica la presencia de MSC en la ruta del Lejano Oriente a Sudamérica. Su otro servicio, ofrecido en asociación con Hapag-Lloyd y ONE, tuvo una capacidad semanal promedio de 11.500 TEUs en el mismo período de cuatro semanas.



Deterioro en la confiabilidad de los itinerarios



Si bien los importadores pueden estar disfrutando de una capacidad récord entre el Lejano Oriente y la ECSA, los datos de la plataforma Xeneta muestran los tiempos de tránsito más altos registrados para esta ruta y la confiabilidad de itinerarios más baja jamás registrada.



En el segundo semestre de 2024, los importadores han prometido un itinerario promedio de 38 días dentro de un rango de 34 a 42 días. En el tercer trimestre de este año, el tiempo real se situó en 47 días. Esto es significativamente superior al promedio de 42 días del segundo trimestre, a pesar de que las líneas navieras no anunciaron ningún cambio.



Este aumento en los tiempos de tránsito reales hizo que la confiabilidad de los itinerarios cayera a un mínimo histórico para esta ruta en septiembre, cuando solo el 19,5% de los buques arribaron a tiempo. Este es un deterioro significativo en comparación con el comienzo del año, cuando poco más de la mitad de las naves (53%) recalaron a tiempo.



Antes de 2024, la confiabilidad de los itinerarios en esta ruta no había caído por debajo del 33%, lo que pone de relieve la magnitud del desafío que enfrentan los importadores, especialmente si se tiene en cuenta que esta ruta no se ve afectada directamente por la disrupción en el Mar Rojo.



Incluso la naviera con mejor desempeño en esta métrica, ZIM, solo logró una confiabilidad de los del 30,4% en septiembre. HMM registró la confiabilidad más baja, con solo el 10,3% de sus buques recalando a tiempo.



La capacidad adicional suaviza las tarifas spot



A pesar del deterioro de los tiempos de tránsito y de la confiabilidad, la capacidad récord ofrecida en la ruta Lejano Oriente – ECSA ha contribuido a suavizar el mercado spot desde julio. Es así como. la tarifa spot promedio cayó a US$6.610/FEU el 18 de noviembre, un 33,8% menos que cuando el mercado alcanzó un máximo de US$9.840/FEU en julio. A pesar de las recientes caídas, las tarifas spot siguen siendo un 80,7% más altas que en esta época el año pasado.



La tarifa promedio a largo plazo también ha aumentado sustancialmente con respecto al año pasado, con un aumento del 84,6% que la deja en US$4.200/FEU. Este repunte solo se produjo en el segundo semestre de 2024, siendo noviembre el primer mes en que las tarifas a largo plazo (o de contratos) cayeron ligeramente, un par de cientos de dólares desde fines de octubre.



Actualmente, muchos importadores están licitando en esta operación y el debilitamiento del mercado spot debe equilibrarse con el diferencial aún significativo de US$2.500/FEU entre las tarifas spot y las de largo plazo.



Cambios continuarán en 2025



De acuerdo con Xeneta, los importadores y exportadores deben disponer de transparencia a través de los datos si quieren gestionar las cadenas de suministro ante un cambio global tan masivo. Aumentar la capacidad en una ruta puede parecer un beneficio obvio para los importadores, pero si genera congestión y demoras, especialmente si se despliegan buques de gran tamaño y se somete a presión la infraestructura portuaria, entonces presenta un riesgo para la cadena de suministro.



Con China aparentemente buscando aumentar las exportaciones a regiones como Sudamérica justo cuando EE. UU. se dispone a aumentar los aranceles de importación bajo una nueva presidencia de Trump, 2025 verá más cambios en los patrones comerciales globales.