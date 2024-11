Senador Kusanovic cuestiona continuidad de Ministra Toha en el Gobierno: «Como la mujer del Cesar, los ministros no solo deben serlo, sino que también, parecerlo»

El parlamentario crítico la actitud del Gobierno al descartar un cambio de Gabinete, al priorizar los intereses del oficialismo por sobre los intereses de los chilenos.

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic cuestiono que se haya descartado un cambio de Gabinete, especialmente a la cuestionada ministra del interior, Carolina Toha. El legislador sostuvo sobre su desempeño que “la continua crisis de seguridad y el avance de la delincuencia son el resultado de su gestión, y su permanencia es sólo muestra del continuo blindaje que le ha dado su sector. Todo ello a pesar de sus malos resultados, especialmente su manejo del terrorismo en la Araucanía, que lleva más de 2 años con Estado de Excepción, y ahora su cuestionado rol en el caso de Manuel Monsalve, donde está imputada por obstrucción a la investigación y por infracción a la ley de inteligencia”.

En ese sentido, el parlamentario profundizó señalando que “es muy difícil seguir dialogando en la situación que se encuentra la ministra, no da garantías y en los tiempos violentos que estamos viviendo se necesita más que nunca un liderazgo firme que no esté cuestionado, ni menos comprometido. Como la mujer del Cesar, los ministros no solo deben serlo, sino que también, parecerlo” apunto.

Asimismo, Kusanovic se sorprendió con la falta de autocrítica del Gobierno de cara a su último año de gestión y llamo a priorizar soluciones para los chilenos, por sobre los intereses políticos del oficialismo: “la gente honesta está cansada de ver como la delincuencia avanza sin control, es cosa de ver Magallanes, donde estamos presenciando una delincuencia que aquí antes no existía. Pero por el otro lado, veo al Gobierno más preocupado del que dirán, de su imagen si cambian el Gabinete, y no se estan preocupando de lo importante, que es el bienestar de los chilenos. Es hora de parar el cantinfleo y que se pongan a trabajar en soluciones.” finalizo.