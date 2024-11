Soldados conscriptos de la Armada en Magallanes, un año de disciplina y aprendizajes

Punta Arenas.- Un grupo de 22 soldados conscriptos, correspondientes a las convocatorias 2023-24 y 2024-25, llegó el día 19 de noviembre hasta la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval para ser recibidos por el Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, en el marco de un breve pero significativo intercambio de experiencias entre el mando de esta jurisdicción y los jóvenes voluntarios, algunos de los cuales están en su etapa final de servicio.

Uno a uno, el Contraalmirante Castillo saludó a los jóvenes, quienes expresaron brevemente algunos conceptos sobre su aprendizaje en la institución y sus proyecciones futuras. Tras ello, se dirigió a ellos para compartir algunas reflexiones.

«La conscripción es de larga data y tiene raíces profundas, desde que el hombre es hombre, como parte de esa conexión entre quienes protegían su aldea frente a una amenaza, corriendo en defensa de la seguridad, por el bien de sus hijos, de sus familias», compartió a los presentes.

Con una mirada hacia el futuro, el mando de la Tercera Zona Naval también se refirió sobre las posibles trayectorias que podrían tomar los conscriptos una vez finalizado su servicio. «Puede que terminen esta etapa diciendo: ‘Me gusta esto, seguiré adelante’. Otros, quizá, tengan proyectos que los lleven en una dirección distinta. En ambos casos, se irán con una experiencia invaluable”.

La mirada de un joven magallánico



«Este año me entregó disciplina, tolerancia… He aprendido mucho sobre mí mismo, sobre cómo puedo superar los desafíos», señala de arranque el joven Luis Ruiz, Marinero Servicio Militar, y que en el mes de diciembre finaliza su etapa de conscripción. Además, fue el único magallánico de su contingente.

Con tan solo 20 años, Luis, egresado del Liceo Politécnico “Raúl Silva Henríquez” de la capital regional, tiene claro que sus proyectos a futuro van más allá de la Armada: sueña con estudiar la carrera de «Hotelería y Turismo».

Aun así, resalta el impacto positivo de su experiencia en el servicio militar: «Recomiendo completamente a los jóvenes que no tienen mucha claridad sobre su futuro que consideren el servicio. Les será útil para la vida». Además, reflexiona sobre cómo esta etapa cambió su propia perspectiva: «Antes pensaba solo en mí y me sentía muy mezquino, pero ahora todo lo veo de manera distinta. Aprendí valores, disciplina, y la experiencia me permitió abrir la mente».

De los 22 soldados conscriptos que realizan su servicio en la institución, provenientes de diferentes lugares y contextos, 17 pertenecen al escalafón de Infantería de Marina y 5 al Naval. La gran mayoría de estos jóvenes continuarán con su proceso de formación, enfrentando desafíos que los preparan tanto para el ámbito militar como para la vida civil.

El Contraalmirante Jorge Castillo finalizó esta jornada destacando que el llamado al servicio militar va más allá de cumplir con una etapa u obligación; sino que es una experiencia formativa y potente. «A los que recién comienzan, cuenten con nosotros, especialmente para conocer más de lo que significa ser parte de la Marina. Ustedes son una parte fundamental de este esfuerzo conjunto aquí en Magallanes y lo que hacen tiene mucho significado. Demuestran que el civil también entrega parte de su vida al servicio de la paz«, manifestó.