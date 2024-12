Avanza la Ley REP en la región de Magallanes para reciclaje de vidrios





En el caso del municipio de Punta Arenas, se firmó un convenio con el sistema de gestión ReSimple que se encargará de la operación en la comuna, obligando además a que se financie un sistema de gestión de recolección eficiente.



Punta Arenas, 7 de diciembre de 2024.



La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), también conocida como la Ley del Reciclaje, fue aprobada en 2016 y tiene como objetivo aumentar las tasas de reciclaje a nivel nacional. Entre sus productos prioritarios contempla a los envases y embalajes, y obliga a las empresas que ponen en el mercado productos envasados a que, organizadas en un sistema de gestión, se hagan cargo de la recolección y reciclaje de ellos, fijando metas diferenciadas por material.



“En el caso del vidrio se indica que la meta de valorización domiciliaria alcance un 65% a nivel nacional. De igual manera, se establece la obligación a los sistemas de gestión a operar puntos limpios o verdes, según la población existente. En el caso de Punta Arenas, el decreto fijó la obligación de operar 3 puntos limpios, iniciando su operación en el año 2025. Además, existe una obligación de cobertura de llegar, gradualmente, a un 80% de las viviendas de todo el país”, señaló el SEREMI de Medio Ambiente de Magallanes, Enrique Rebolledo Toro.



De acuerdo a lo anterior, la puesta en marcha de la Ley REP puede ser positivo para los municipios, dado que obliga a los sistemas de gestión a financiar un sistema de recolección. Así lo afirma la autoridad regional de Medio Ambiente, enfatizando que “de todas maneras, en caso de que los sistemas de gestión aún no hayan iniciado su operación en sus territorios, la Ley no prohíbe que los municipios puedan seguir operando sus propios sistemas de recolección de materiales reciclables”, agregó.



Cabe recordar que el municipio de Punta Arenas firmó un convenio con el sistema de gestión ReSimple en el que acordaron cómo será la operación en la comuna. “Si bien como Seremi del Medio Ambiente no tenemos facultades para intervenir en este acuerdo libre entre dos organismos, estamos disponibles para propiciar una instancia de diálogo en que municipio y ReSimple acerquen posiciones sobre cómo operará el sistema de reciclaje”, reafirmó Enrique Rebolledo.



Finalmente, el Seremi de Medio Ambiente recordó que el cumplimiento de las obligaciones establecidas a los sistemas de gestión es fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente.



Ley marco 20.920 para la gestión de residuos

La Ley 20.920 tiene como principal instrumento la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), un mecanismo en virtud del que los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos en el país.



Se trata de un régimen especial de gestión de residuos, a través del cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de residuos derivados de la comercialización de productos definidos como prioritarios en el mercado nacional, regulados a través de la Ley y decretos supremos desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente.



Para mayor información sobre la Ley REP puede ingresar en el link https://economiacircular.mma.gob.cl/