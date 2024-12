Consejero regional reclama retraso en subsidios de transporte aéreo y marítimo para Tierra del Fuego

Rodolfo Cárdenas manifestó su preocupación públicamente







El consejero regional por Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, ha manifestado públicamente su preocupación por el retraso en la entrega de subsidios para el transporte aéreo y marítimo, un problema que afecta directamente a los habitantes de la isla en el extremo sur de Chile. Según Cárdenas, esta situación está generando una interrupción en servicios esenciales, como traslados médicos y otras prestaciones fundamentales para la población fueguina.



«Es por esta razón que hemos solicitado que se extreme en las acciones necesarias para que la Seremía de Transporte entregue los recursos que corresponden», declaró Cárdenas. «Las personas necesitan acceder al transporte para garantizar la continuidad de sus prestaciones de salud y otros servicios relevantes. No es aceptable que quienes viven en Tierra del Fuego deban enfrentar obstáculos adicionales para trasladarse a la capital regional en momentos de urgencia».



El consejero enfatizó que la situación ha llegado a un punto crítico durante el segundo semestre de 2024, calificándola como una «grave interrupción en la entrega de estas ayudas por parte del Estado». Cárdenas hizo un llamado tanto al Ministerio de Transportes como a la Seremía respectiva para que se priorice la entrega de la totalidad de los recursos planificados para este año.



Una vida marcada por la desconexión



Vivir en una isla como Tierra del Fuego conlleva desafíos de conectividad únicos. La lejanía y las duras condiciones climáticas hacen que los subsidios para el transporte aéreo y marítimo no solo sean beneficios, sino una necesidad básica para los habitantes. Estas ayudas son clave para garantizar el acceso a servicios médicos especializados, mantener vínculos familiares y realizar trámites esenciales en Punta Arenas, la capital regional.



«Los subsidios son una herramienta que permite a nuestra comunidad participar de la vida regional en igualdad de condiciones», insistió Cárdenas. «Sin estos apoyos, los residentes de Tierra del Fuego se ven atrapados en una realidad de aislamiento que solo profundiza las desigualdades territoriales».



Las declaraciones de Cárdenas llegan en un contexto político donde los recursos para las regiones extremas han sido tema recurrente de debate. Este llamado busca no solo apurar la entrega de los fondos comprometidos, sino también visibilizar las condiciones de quienes viven en uno de los rincones más australes del planeta.