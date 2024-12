Documental «Patagonia, última frontera» será estrenado en Punta Arenas

Este 10 de diciembre a las 18:00 horas, en dependencias de INACH, se

realizará el estreno del documental “Patagonia, Última Frontera”

dirigido por Gilles Santantonio, instancia que cuenta con la

colaboración de GAIA Antártica, Fundación Huellas Magallánicas,

Embajada de Francia y Consultora Safe Port, así como de la Asociación

Espeleológica de Patagonia y la Comunidad Kaweskar de Puerto Edén.

El cual, es se basa en la expedición denominada “Última Patagonia

2023”, la cual se desarrolló entre los meses de enero a marzo, en

donde participaron científicos de distintos lugares del mundo

incluyendo a 6 científicos chilenos, incorporando miembros de la

comunidad Kawesqar y de docentes de Puerto Edén, reconociendo de esta

manera el legado de la comunidad de este pueblo originario, quienes en

la antigüedad utilizaron parte de estas cavernas cercanas al mar como

refugio, encontrando pinturas en la roca y artefactos que dan cuenta

de una historia ancestral.

Para el jefe de la expedición Última Patagonia 2023, Bernard Tourte,

“la isla Madre de Dios representa una expedición mayor por la cantidad

de participantes, para hacer un trabajo de exploración tanto en la

isla Madre de Dios como en Campos de Hielo Sur, en donde el soporte de

comunicación y de seguridad para los participantes han sido factores

muy importantes”, comentando además que “cada uno de los participantes

ha costeado su viaje a Chile y parte del sostenimiento logístico,

siendo una iniciativa que ha contado con la ayuda de diferentes

entidades privadas y gubernamentales tanto francesas como chilenas”.

Para estos exploradores del Centro de la Tierra, que viajaron desde

distintos lugares del mundo a Magallanes son muestra de una pasión

única, enfrentando los desafíos del fin del mundo, como la geografía y

condiciones meteorológicas extremas siendo parte de una verdadera

aventura, a esto se suma la seguridad y control de los trabajos, en

donde se desarrollaron levantamientos de barimetría y mapas de nuevas

cavernas, así como registro de la flora y fauna en la Isla Madre de

Dios.

Una demostración de experiencia y capacidades técnicas para desarrollo

de expediciones espeleológicas que han marcado nuestra Patria,

especialmente Magallanes, dando pie para que desde la región se

organicen y exploren rincones apartados y desconocidos desarrollando

una disciplina que nos hace recordar los escritos de Julio Verne con

su novela “Viaje al centro de la tierra”, un desafío no menor en donde

ponen todo el conocimiento y experiencia para que exploradores

magallánicos se sumen a la aventura…¿por qué no animarse a ser

explorador del centro de la tierra?, seguramente tras ver el

documental “Patagonia, la Última Frontera” no serán pocos los que se

animen a seguir la senda de estos exploradores del siglo XXI, pues aún

hay mucho que descubrir.