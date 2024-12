INACH publica resultados del XXIX Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica

Punta Arenas, 6 de diciembre de 2024.- El Instituto Antártico Chileno (INACH) informa que se han adjudicado ocho proyectos para ser ejecutados en los próximos años en la Antártica, resultantes del XXIX Concurso Nacional de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Antártica (modalidad gabinete).

Elías Barticevic, jefe de la Sección de Concurso y Medioambiente, señaló que “con este fondo, el INACH contribuye al desarrollo y consolidación de una comunidad científica antártica nacional conectada internacionalmente, con gran productividad científica; y capaz de realizar investigación de impacto global, mediante el financiamiento de iniciativas de investigación de excelencia”.

A su vez, Andrés López, Subdirector Técnico del INACH, subrayó que tal como mandata la Política Antártica Nacional la generación de conocimiento sobre la Antártica, requiere de una comunidad científica activa y un Programa Nacional de Ciencia Antártica en permanente actualización para asumir los desafíos de interés nacional. “INACH realiza cada año concursos abiertos a la comunidad científica en materia antártica. El 4 de diciembre se publicó la resolución que adjudicó el más reciente de estos concursos abiertos, donde se destaca la alta participación de mujeres como investigadoras principales llegando a cinco de los ocho adjudicados.También se puede ver una alta representatividad de regiones, donde cinco de estos proyectos corresponden a regiones distintas de la Metropolitana”.

Proyectos seleccionados

1.- Neuroprotective effects of Antarctic lichens: metabolomics, in vitro, in silico and in vivo studies. Mario Juan Simirgiotis Agüero, Universidad Austral de Chile.

2.- Valorization of Antarctic bacterial genetic resources based on their genomic signature: A gateway to novel biotechnological innovations. Núñez Kattia Rebeca Montero, Universidad Autónoma.

3.- Discovering novel neuroprotective natural compounds from Penicillium sp. and Odiodendron truncatum isolated from sediments of glacier Collins during ECA 57. Viviana Edith Burgos Salgado, Universidad Santo Tomas.

4.- Understanding the cold shock protein-mediated adaptation mechanisms in psychrophilic and psychrotolerant bacteria using Antarctic Pseudomonas as a model. Jorge Andrés Olivares Pacheco, Universidad Católica de Valparaíso.

5.- Early development under low salinity promotes the antioxidant metabolism and morphophysiological performance improving stress tolerance in Colobanthus quitensis. Carolina Elisa Sanhueza Inalaf, Universidad de Concepción.

6.- Role of nanoparticle biosynthesis on the bioremediation of metals and PAHs present on diesel contaminated Antarctic soils. José Pérez Donoso, Universidad Andrés Bello.

7.- Unraveling the Connections: Metapopulations, Gene Flow, and Microbiota of Parochlus steinenii from Antarctica to Southern South America. Tamara Andrea Contador Mejías, Universidad de Magallanes.

8.- Assessing the effect of bathymetric configuration and water column structure on the movement patterns of pinnipeds from two contrasting canyon systems off the South Shetland Archipelago and how extreme events modify these patterns. Andrea Piñones Valenzuela, Universidad Austral de Chile.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía.