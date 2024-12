Ley de presupuesto: Cuando prima el diálogo gana Chile | Andro Mimica G., SEREMI de Gobierno de Magallanes

48 horas antes de lo que estipula ley, el miércoles de esta semana fue aprobada la ley de presupuesto para el 2025, con una amplia y transversal mayoría nuestro Gobierno logró un acuerdo en la Cámara de Diputadas y Diputados con 106 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones; el Senado hizo lo propio respaldando por 37 votos a favor y 1 en contra.

Tal como lo hemos realizado durante toda la gestión de nuestro mandato, buscamos efectuar una gestión pública responsable y acorde a las necesidades y urgencias de las chilenas y chilenos, poniendo énfasis en la seguridad pública, económica y social.

En lo particular, el presupuesto 2025 totalizará $82 billones o 93 mil millones de dólares, equivalentes a un crecimiento de 2% respecto de la Ley aprobada para 2024. Esto gracias al diálogo y la búsqueda de puntos en común, llegando con los votos de acuerdo de los Senadores Kusanovic y Bianchi; del Diputado Bianchi y la Diputada Morales en Magallanes.

En todos estos años de recorrido por el territorio, no he encontrado nunca a un alcalde o alcaldesa, concejales o CORE que no pida más carabineros en sus comunas y provincias, pero esto no ocurre por arte de magia, pues bien, con este acuerdo nos hacemos cargo de forma real y tangible a una de las principales necesidades de la ciudadanía.

Para el próximo año tendremos 1.300 carabineros adicionales en las calles y se incorporarán cerca de 400 nuevos a la institución en la segunda etapa del llamado a servicio, lo que implica que a fines del próximo año se contará con más de 53 mil carabineros en país. Con este presupuesto se habrán incorporado casi 4.000 vehículos a la flota de Carabineros, tras la reposición de más de 1.000 vehículos durante 2025 con recursos superiores a 111 mil millones en su totalidad.

Desde nuestra llegada al Gobierno hasta el 2025, habremos aumentado en un 12,6% el presupuesto con que cuentan Carabineros y la PDI para realizar su labor, poniendo la acción y los dineros donde ponemos las palabras.

En materia de construcción, el Ministerio de Obras Públicas seguirá en la senda de ejecutar el presupuesto más grande que haya conocido Magallanes para la habilitación de infraestructura pública para hoy y el futuro. Además, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo seguirá por la misma senda que nos ha llevado a ser la primera región en cumplir con la meta del Plan de Emergencia Habitacional, ahora, llegando a la nueva meta de 3.500 viviendas entregadas con llave en mano y en comunas donde nunca antes había llegado el Estado.

En salud se aumentó en 150% los recursos para avanzar en la estrategia de disminuir los tiempos de espera. En estos años hemos realizado un esfuerzo gigantesco por utilizar pabellones en horarios inhábiles y, con el GORE como un gran aliado, nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el sistema.

Desde lo social, Magallanes tendrá un incremento en $50.000 la Beca de alimentación superior, aumentando en un 50% lo que se entregaba en 2021, como parte de uno de las responsabilidades tomadas durante la campaña.

Este presupuesto viene dar respuestas a realidades que se viven en todo Chile. Esperamos que tal como en esta ocasión, siga primando el diálogo y poner por delante las carencias de nuestros ciudadanos en materia de pensiones, financiamiento de la educación y la reparación histórica para el magisterio.

Avanzamos.