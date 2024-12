Partido Comunista de Magallanes se refiere a despidos y crisis en la Universidad de Magallanes

El Partido Comunista de Magallanes expresa su preocupación por la crisis política, administrativa y financiera que experimenta la Universidad de Magallanes (UMAG), como única universidad pública estatal en nuestro territorio.

Reconocemos los problemas estructurales de financiamiento que vive la educación superior pública en Chile que se fundamenta en la privatización de los derechos sociales con la ilegitima promulgación de Constitución de 1980, que se materializó del abandono del Estado de la educación en general y de la educación superior en particular al perderse el financiamiento basal de las universidades públicas en nuestro país.

En el caso de la UMAG, además, es posible observar que la gestión del actual rector don José Maripani gestiona la crisis profundizándola. Hecho que queda de manifiesto en el Decreto N° 43 que “oficializa acuerdo de la Junta Directiva que declara en reestructuración institucional la Universidad de Magallanes”. Del 4 de noviembre 2024. Decreto que establece en su punto 2 “El Rector contará con un plazo de 40 días a contar de la vigencia del presente Decreto, para informar y proponer el Plan de Reestructuración”.

Es evidente que el Plan de Reestructuración se fundamenta una lógica economicista donde el déficit financiero que no se relaciona con el derecho al trabajo de la función pública y a la educación. Bajo esta visión reduccionista de la crisis se materializa con la decisión unilateral de despedir 36 funcionarios de esta casa de estudios superiores y aumentar las cargas horarias de otros trabajadores. Este hecho no logra otra cosa que bajar los estándares mínimos de atención a las y los estudiantes, a través del sacrificio de las y los trabajadores despedidos.

El momento de crisis obliga al Rector y a la Junta Directiva de la UMAG, a profundizar el diálogo con las tres asociaciones representante de las y los trabajadores: de funcionarios, profesionales y técnicos y académicos.

No optar por la vía del diálogo significa agudizar la crisis que, eventualmente, afecten la gobernabilidad institucional. Hacemos un llamado a retrotraer los despidos y al diálogo Inter estamental, así como la presencia de la institucionalidad estatal: Superintendencia de Educación Superior y Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación para buscar salidas a la crisis.

Como Partido Comunista de Magallanes solidarizamos con las funcionarias y funcionarios despedidos y sus familias, y rechazamos absolutamente estás medidas adoptadas por parte de rectoría para enfrentar una crisis que una vez más la terminan pagando las trabajadoras y trabajadores.

Partido Comunista

Regional Magallanes