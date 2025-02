Beneficiario de PGU, que estuvo a punto de perder su beneficio, logró cobrar pagos atrasados

Gracias al convenio de colaboración entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Municipalidad de Laguna Blanca, don Víctor Paredes, beneficiario de la Pensión Garantizada Universal, pudo ser contactado y cobrar sus pagos acumulados.

Punta Arenas, 25 de Febrero de 2025.- Don Víctor Paredes es asistente de la educación, habitante de la comuna de Laguna Blanca y, además, sin saberlo, beneficiario de la Pensión Garantizada Universal (PGU) desde octubre del año 2024, situación que puso en riesgo la suspensión de su beneficio por no haber realizado el cobro respectivo durante ese período.

“Yo no sabía de mis pagos, no tenía la información. La gente de la municipalidad de Laguna Blanca me contactó y ahí supe que tenía casi cinco meses sin cobrar. Hago un llamado a las personas que creen que les corresponde algún pago, que hagan los trámites y consulten, para que no se pierdan sus beneficios”, fueron las palabras de don Víctor tras acudir al IPS y recibir su cheque correspondiente a cinco meses de pago de la PGU.

A través de un convenio de colaboración que suscribe el Instituto de Previsión Social (IPS) con las diferentes municipalidades de la región -en este caso, gracias al convenio con Laguna Blanca- don Víctor pudo ser contactado y cobrar sus pagos acumulados a un mes de vencer su beneficio.

Al ser informado sobre su situación, se le solicitó que asistiera a la sucursal de Punta Arenas el jueves 20 de febrero, donde el personal del IPS logró regularizar el pago de los cinco meses pendientes. Además, se cambió la modalidad de pago a Cuenta RUT, permitiéndole a don Víctor retirar su pensión de manera electrónica desde cualquier cajero automático o sucursal de Banco Estado en el país, facilitando su acceso al pago y asegurando que pueda acceder a este vital aporte de forma regular.

“Estamos muy contentas de ver los esfuerzos realizados por los equipos, tanto del Instituto de Previsión Social y, en este caso, también de la Municipalidad de Laguna Blanca, con la que tenemos un convenio vigente que nos ha permitido, entre otras cosas, dar vida a un punto de atención virtual y, por estos días, también nos ha permitido gestionar apoyos y coordinaciones concretas para aumentar la calidad de vida de las personas”, destacó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Sandoval Miranda.

“En ese trabajo conjunto se logró contactar a un vecino de Laguna blanca, quien llevaba cinco meses sin cobrar su PGU, lo que ponía en riesgo la suspensión de su beneficio. En el marco de ese convenio, se activaron las gestiones necesarias y tuvimos la buena noticia de que se revirtió esta situación y, además, se mejoraron las condiciones en las que este vecino va a poder hacer el cobro de su beneficio a partir de ahora. Por tanto, son muy buenas noticias que nos llenan de alegría”, añadió la autoridad.

En palabras de la directora regional de IPS Magallanes, Gloria Marín Sepúlveda, “efectivamente, don Víctor estuvo en la sucursal de Punta Arenas, donde pudo hacer su cambio de modalidad de pago y lo más importante es que alcanzó a hacerlo justo ad-portas de que terminara este beneficio, ya que iba al quinto mes de su pago no cobrado y al sexto mes iba a cesar por no cobro. Así que se fue muy feliz don Víctor con esta buena noticia que le entregamos como IPS y en convenio con la Municipalidad de Laguna Blanca que jugó un rol importante en que estos beneficios no se pierdan”.

Por tanto, el llamado a la comunidad, especialmente, a las personas que tienen sobre 65 años es a consultar e informarse y, si tienen dudas, acceder a www.chileatiende.cl, www.ips.gob.cl y/o acudir a las sucursales de IPS que se encuentran en las cuatro provincias de la región, o bien, a los Puntos virtuales existentes actualmente en las comunas de Laguna Blanca y de Río Verde.

Este proceso refleja el compromiso del IPS y la Municipalidad de Laguna Blanca para asegurar que los residentes de la comuna, especialmente los más alejados, reciban a tiempo los beneficios que les corresponden.