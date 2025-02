Hidrógeno Verde y obras para el desarrollo de Porvenir

Se espera un desarrollo tecnológico importante en la provincia. Autoridad local está interesada en la instalación de la industria, con un desarrollo ordenado y equitativo.

Cimentar el camino hacia un crecimiento del bienestar de los habitantes de Porvenir y la llegada de más personas a la ciudad, tiene tres ejes principales, dispuso el Alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada. El primero de ellos es el crecimiento de la actividad turística de la isla: ¨Nosotros estamos esperando con ansia que se abra la ruta de Yendegaia hacia Puerto Williams, para no solo ser una ciudad de paso, sino ojalá que la gente pernocte en Porvenir, y después viaje al sur de la isla, donde hay lugares y bellezas naturales espectaculares¨

¨El segundo punto, habla del tema portuario. Este 20 de febrero se comienza a ampliar el terminal de Bahía Chilota, de modo tener mayores comodidades, pero también, para que puedan ingresar barcos de mayor calado, y permitir, de este modo, un desarrollo no solamente de transporte de pasajeros, sino también de carga. Y el tercer tema es el hidrógeno verde¨.

El Alcalde Parada afirmó que Porvenir necesita prepararse en la formación de una fuerza laboral capaz de insertarse en dicha industria, donde trabajadores técnicos y profesionales puedan desarrollarse en esa área. ¨Lo segundo, preparar la infraestructura pública y privada que tiene que ver con la recreación, hoteles, restaurantes, ver el tema del hospital, colegios, viviendas¨ de modo que pueda ser un soporte para acoger las necesidades sociales, culturales, educativas y de salud de la población en la medida que vaya creciendo con la instalación de esta industria.

Uno de los aprendizajes que dice haberse traído de sus reuniones con alcaldes de comunas mineras en el norte grande de nuestro país, es que si no hay infraestructura pública y privada que acoja a los trabajadores y sus familias, toda la inversión que una gran empresa pueda hacer, puede no traerle réditos, ya que los trabajadores nuevos y sus familias podrían no habituarse a sus nuevas condiciones sociales y geográficas. Por tal razón, comentó el Alcalde, es de vital importancia el trabajo que llevan a cabo los servicios públicos, tanto municipales como estatales, a la hora de planificar el desarrollo de nuestras ciudades y regiones, para un crecimiento ordenado y equitativo.

Por otra parte, si bien comentó que ¨nos han visitado las empresas, nos han contado cómo va avanzando la tramitación institucional que tienen en el gobierno para aprobar estos proyectos, señalándonos que avanza algo lento el tema¨. Pese a ello, afirmó que en buena hora nuestro país es bastante celoso de la normativa y por estas y otras razones tenemos buenos niveles en los indicadores de Riesgo País, afirmando que somos un país ordenado en ese tema. De todas formas, hizo un llamado a que estas tramitaciones puedan acelerarse en el marco de toda nuestra normativa.

Respecto de las proyecciones de población que se estiman con la instalación de esta industria, el alcalde indicó que se espera una llegada de 4.000 personas para la fase inicial de la construcción de las plantas, para luego, en una segunda fase, baje a una población de 2.000 personas trabajando en la industria. Por tal razón, dentro de sus preocupaciones está la construcción de un nuevo colegio y aumentar la categorización que tiene el actual hospital comunitario de la ciudad. Por el lado de suministro de aguas, comentó que Aguas Magallanes está haciendo una inversión de $6.000 millones a propósito de estas proyecciones industriales y de población, ya que la reserva de agua que tiene la ciudad puede cubrir una demanda de 12.000 personas, prácticamente el doble de población que tiene hoy día.

Finalmente, comentó que es necesario realizar las proyecciones desde ahora en adelante, para visualizar los impactos que se tendrán, de tal forma planificar las mitigaciones que se puedan realizar.