Alcalde Radonich: «La permisología está afectando el desarrollo del salmón en el sur de Chile»

Durante su visita a Puerto Montt, el jefe comunal abordó junto a autoridades regionales y representantes del sector productivo la conectividad, la infraestructura portuaria y los desafíos de la salmonicultura, con énfasis en el impacto de la permisología sobre el desarrollo del rubro.

En el marco de una invitación extendida por la Municipalidad de Puerto Montt, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, visitó la capital regional de Los Lagos para fortalecer lazos estratégicos y discutir desafíos comunes entre ambas ciudades. Tras su arribo, la autoridad local destacó la importancia de la instancia y calificó la jornada como «muy productiva y concreta».

“Fueron algunas horas, pero que fueron muy importantes. Primero, conversamos con el alcalde de Puerto Montt sobre temas que nos unen como la Ruta 7, donde ya hicimos un trabajo con el gobernador de Aysén, justamente para que se impulse la pavimentación del lado sur de Cochrane para dar a Punta Arenas y a Puerto Natales una línea más autónoma del transporte de carga”, expresó Radonich, resaltando la relevancia de mejorar la conectividad en el sur del país.

Asimismo, el edil visitó el terminal de pasajeros de la empresa portuaria de Puerto Montt, destacando su funcionalidad y sugiriendo que puede servir de modelo para otras regiones. “Es un gran ejemplo de cómo poder hacerlo, porque ellos tienen un tercio de los cruceros que llegan a Punta Arenas, pero cuentan con una infraestructura que es bastante simple, funcional, sobria y que le da un valor agregado. Yo creo que es un muy buen ejemplo para que la Empresa Portuaria Austral (EPA) lo pueda copiar. Las buenas cosas se deben, por supuesto, replicar”, afirmó.

Uno de los temas centrales de la jornada fue el Plan Salmón, una estrategia de largo plazo que busca proyectar la salmonicultura como un eje clave del desarrollo económico en el sur de Chile. “Este plan tiene una mirada de Estado para los próximos 50 años, donde se congregó el gobernador de Aysén, el gobernador de Los Lagos, alcaldes de Calbuco, nosotros, todas las universidades de la zona, como también los sindicatos, los grupos de trabajadores de las empresas y los representantes de las empresas en sus diferentes agrupaciones. Y es fundamental”, señaló Radonich.

Sumado a lo anterior, el alcalde de Punta Arenas subrayó el impacto de la salmonicultura en la economía de Magallanes. “Hoy la principal fuerza económica que tiene nuestra región es la salmonicultura, no es la ganadería, no es el turismo, no es el comercio, y ha venido, lamentablemente, a la baja estos últimos años. Y, tal como le hemos dicho, el desarrollo económico va de la mano con la sostenibilidad del medioambiente, no son antagónicos, y eso es lo que queremos que esto se pueda generar”, indicó.

En este contexto, Radonich enfatizó los problemas derivados de la permisología y su impacto en la industria del salmón. “La permisología también está afectando de manera importante a todos estos procesos. Hoy en día, los tiempos para obtener autorizaciones han aumentado significativamente, generando incertidumbre en la inversión y retrasando proyectos clave para el desarrollo del sector. Necesitamos un marco regulatorio más eficiente, que dé certezas a las empresas y a los trabajadores de la industria”, afirmó.

Su visión fue respaldada por Rodrigo Pinto, director corporativo del Consejo del Salmón, quien enfatizó la necesidad de realizar cambios estructurales en la industria. “Lo primero es que se sincera el lenguaje y al sincerar el lenguaje decimos que esta es una industria estancada. La principal industria de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes se encuentra estancada y para lograr resultados distintos hay que hacer las cosas distintas. Así que felicitamos esta gran iniciativa del alcalde Wainwright que significa comenzar a cimentar cambios, cambios que solo pueden traer cosas positivas para las regiones”, declaró.

Además, Pinto también destacó la importancia de la unidad entre los distintos actores involucrados. “La unidad de las autoridades administrativas y políticas tiene que ser seguida por la unidad de los parlamentarios, por la unidad de los gremios y los trabajadores, todo conducente a crear una política pública de duplicar la producción en Chile, tal como lo hicieron Noruega y también Escocia. Solo así vamos a lograr el desarrollo para nuestras regiones, para nuestras comunidades y en definitiva para Chile”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, destacó el alcance del Plan Salmón y su impacto en toda la Macrozona Sur. “Bueno, hoy día hemos iniciado de manera inédita el Plan Salmón a 50 años y es de manera inédita porque no solamente involucra a la comuna de Puerto Montt, a la región de Los Lagos, sino que también a toda la Macrozona Sur, región de Aysén y Magallanes. Nosotros creemos mucho en la triple hélice, que es el mundo público, el mundo privado y la academia, con el objeto de avanzar en políticas públicas sostenibles y sustentables en el tiempo”, sostuvo.

Wainraihgt también subrayó el rol clave de la industria en el desarrollo económico del país. “Nosotros tenemos el convencimiento y el pensamiento de que sin duda la industria del salmón es un motor transversal, generador de recursos, no solamente en la región de Los Lagos, en la Macrozona Sur y también en el país. Es importante que creemos políticas públicas desde ahí para mejorar el crecimiento sostenible y sustentable de la empresa, pero también la generación de empleo y la calidad de estos empleos, como bien lo dijeron los representantes de los trabajadores”, indicó.

Para concluir, el jefe comunal de Puerto Montt también coincidió con Radonich en la importancia de que las decisiones sobre la industria sean tomadas en la región y no en el nivel central. “Nosotros estamos convencidos y creemos como autoridades comunales y regionales que estas decisiones tan importantes no pueden ser tomadas en Santiago, sino que por el contrario deben tomarse en la Macrozona Sur. Nosotros queremos que desde hoy en día la Macrozona Sur tenga voz y marque la pauta y la guía de navegación en estos temas tan relevantes como el crecimiento sostenible de la industria”, concluyó Wainraihgt.