Apoderados de Magallanes: “Nos preocupa profundamente el retraso educativo que esta paralización está generando»

En una carta entregada hoy al director (s) del SLEP Magallanes, se subraya

que «los docentes, como parte fundamental del sistema educativo, tienen

deberes que cumplir en beneficio de los estudiantes».

Hasta las oficinas del Servicio Local de Educación Pública llegaron tres

representantes de un grupo de apoderados de establecimientos públicos para

entregar una carta en la que piden a las autoridades que se adopten medidas

urgentes para garantizar la reanudación de las clases.

La vocera de grupo y apoderada de la Escuela Elba Ojeda Gómez, Daniela Geraldo,

indicó que no son parte de alguna directiva de centro de padres y apoderados, pero

sí coordinan un grupo de 800 personas, aproximadamente, a las que representaron

en la entrega de la misiva.

“Tengo tres hijos en la educación y nosotros queremos abordar el regreso de

nuestros hijos a los establecimientos educacionales. No estamos negociando, no

estamos en contra de nadie, solamente estamos viendo la falta de educación a

nuestros hijos”, indicó la vocera.

Argumentó que “estoy clara por la página de transparencia que cada profesor está

recibiendo su sueldo, que han sido pagados, que tienen sus bonificaciones. Acá

ellos están peleando un alza de sueldo y nuestros hijos no pueden llevar la culpa de

sus malas negociaciones”.

Los apoderados fueron recibidos por el director ejecutivo subrogante del SLEP

Magallanes, Jorge Valdés, quien confirmó que efectivamente desde el traspaso en

2024 “se ha cumplido íntegramente con el pago de remuneraciones, asignaciones,

bonos y cotizaciones previsionales de las y los docentes de Magallanes, a diferencia

de lo que ocurría con los antiguos sostenedores.

Asimismo, Valdés indicó que con la paralización no solo se han visto afectados los

aprendizajes, sino que también se han interrumpido los distintos servicios que

brindan las escuelas y liceos.

En ese sentido, en la carta se exponen las necesidades que no se están cubriendo a

causa del paro de profesores para niñas y niños con necesidades educativas

especiales o en situación de riesgo social. También plantean preocupación por la

pérdida de aprendizajes, la recuperación de clases y el posible aumento de la

deserción escolar.

«Nos preocupa profundamente el retraso educativo que esta paralización está

generando, especialmente en los estudiantes de colegios especiales y aquellos con

necesidades educativas diferenciadas, quienes necesitan continuidad en sus

procesos de enseñanza para evitar retrocesos significativos en sus habilidades y

desarrollo», señala la misiva, y agrega «es fundamental recordar que la educación es

un derecho garantizado y que los docentes, como parte fundamental del sistema

educativo, tienen deberes que cumplir en beneficio de los estudiantes».

Junto con advertir que si no se resuelve pronto el inicio de clases las consecuencias

serán irreparables, indican en la carta que “no podemos seguir permitiendo que

sean los niños, niñas y adolescentes quienes paguen las consecuencias de

decisiones y conflictos ajenos a su responsabilidad”.

El director ejecutivo subrogante del SLEP concluyó señalando que “hemos insistido

con los profesores que podemos seguir dialogando sobre sus demandas sin

mantener paralizadas las clases. Con cada minuto que pasa el regreso a las aulas es

más urgente, para garantizar lo más importante en juego: el derecho de las y los

estudiantes”.