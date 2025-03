Comisión de Hacienda de la Cámara aprueba en general nuevo subsidio para compra de viviendas

Por unanimidad la Comisión de Hacienda aprobó la idea de legislar del proyecto presentado por el gobierno que establece un subsidio a la tasa de interés hipotecario para la adquisición de viviendas nuevas (boletín 17.368).



La iniciativa busca, por una parte, ayudar a mejorar el acceso y condiciones de financiamiento, así como disminuir el stock de más de 100 mil viviendas terminadas, lo cual podría tener un efecto reactivador del sector de la construcción con alcance en materia de empleo.



Como base para legislar esta propuesta, desde el Ejecutivo explicaron que un punto relevante hoy es el alto valor de los dividendos, lo cual se explica, en parte, por las altas tasas de interés en los créditos hipotecarios (Ver nota relacionada).



Por esta razón, el proyecto establece el citado beneficio acotado a 50 mil subsidios o el plazo máximo de un año, para adquirir viviendas de hasta 4 mil UF.



Adicionalmente, este beneficio se entregará conjuntamente con una garantía estatal, con el objetivo de conseguir un mayor impacto a la baja de la tasa de interés para futuros créditos.



Actores del mercado



Para recabar opiniones del sector, así como despejar las diferentes inquietudes que las y los legisladores manifestaron en torno a la norma propuesta, la comisión escuchó en dos sesiones a las subsecretarias de Hacienda y de Vivienda, así como a los representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Banco Estado y el Ministerio de Vivienda.



En general, todos destacaron la propuesta que fue elaborada a partir de propuestas surgidas del propio sector. Desde ABIF, por ejemplo, indicaron que inicialmente postulaban un mayor monto de subsidio, pero entienden las condiciones económicas que tuvo a la vista el Ejecutivo para acotarlo a la propuesta normativa presentada.



Mientras que desde la CChC se entregaron ejemplos de cómo se materializará la baja en los dividendos (Ver presentación). Por su parte, desde Banco Estado entregaron cifras de cómo operó el sistema de Fogaes en 2024 y su compromiso de entregar la mejor oferta a las personas (Más detalles).



Precisar beneficiarios del subsidio

Las y los parlamentarios, junto con dar el visto bueno a legislar esta materia, acordaron establecer una mesa acotada de trabajo con el Ejecutivo para concordar indicaciones y precisiones a la norma. Entre los puntos que esperan revisar es la exclusión que tendrían del subsidio las promesas anteriores al 31 de diciembre de 2024, así como las compras desistidas. Esto porque se considera que la tasa final es la que se fija en la compraventa y no en la promesa. Además, en el caso de los desistimientos, porque estos obedecen precisamente por no contar con la renta o los altos dividendos actuales.



También varios integrantes de la comisión insistieron que a la luz de las cifras entregadas, el beneficio no parece ser lo suficientemente atractivo para condicionar una compra de vivienda, que es el objetivo del proyecto. A la vez, no estaría claro cuál es el nivel de ingresos que los bancos exigen a las personas para poder acceder a créditos de 4 mil UF.



En el caso de viviendas al amparo Minvu, se planteó si hay margen para aumentar el porcentaje de 5 mil operaciones, a partir de los ingresos esperados, por la vía de impuestos, que estas operaciones generarán al fisco.



La comisión, presidida por el diputado Carlos Bianchi, espera votar en particular el proyecto durante las sesiones de la próxima semana.