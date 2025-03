Condepp cuestiona declaraciones de Sandoval por proyecto de fracccionamiento

Frente a las declaraciones del presidente de SONAPESCA, Felipe Sandoval quien rechazó el proyecto de fraccionamiento pesquero y “cualquier propuesta que sea expropiatoria», el Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero A.G. (CONDEPP) denunció que la industria mantiene una campaña de desinformación para confundir a los parlamentarios.

El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés, afirmó categóricamente, “el presidente de SONAPESCA, Felipe Sandoval, en entrevista en El Mercurio alude a un informe elaborado por el subsecretario Cordero para afirmar que el nuevo fraccionamiento sería expropiatorio, sin embargo, en dicho informe no se menciona ninguna vez la palabra fraccionamiento. Los industriales pesqueros están acompañados solo por juristas a quienes pagan para emitir informes a su favor”.

En esa línea, Cortés dijo que, «SONAPESCA insiste en disfrazar de expropiación, cuando en realidad es la corrección de las normas de fraccionamiento injustas impuestas por la actual Ley de Pesca que beneficia a unos pocos conglomerados, afectando a los más de cien mil pescadores artesanales.»

Asimismo, Cortés respaldó los argumentos expuestos por Vicente Andrade, asesor jurídico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en la comisión de pesca del Senado, quien dejó en claro que el fraccionamiento de cuotas no es un atentado contra la propiedad, sino una regulación legítima y necesaria. «El Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar que no existe derecho de propiedad sobre normas, por lo que el fraccionamiento no puede considerarse una expropiación y SONAPESCA pretende instalar una narrativa falsa para mantener sus privilegios”.

El dirigente de CONDEPP también enfatizó que la postura de la industria es contradictoria con su supuesta preocupación por la sostenibilidad de la actividad en el largo plazo. «Dicen que buscan estabilidad y reglas claras, pero se niegan a reconocer el origen corrupto de la Ley de Pesca que es la base de la desconfianza rechazando cualquier intento de corregir un sistema injusto. Si realmente les importara el futuro de la actividad pesquera, aceptarían un esquema más equitativo con base científica en lugar de defender monopolios sobre un recurso que pertenece a todos los chilenos.»

Finalmente, CONDEPP hizo un llamado al Gobierno, al Congreso y a la Industria Pesquera, a apoyar la ley de fraccionamiento pesquero, precisando, “que es un acto de justicia normativa y no constituye en absoluto un acto expropiatorio”.