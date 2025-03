Delegación Antártica Chilena galardona a tres mujeres de Puerto Williams reconocidas por la propia ciudadanía

Claudia González Vidal, Margot Oyarzo Ojeda y Gina Jara Pacheco, fueron homenajeadas debido a sus cualidades destacadas por la comunidad en una consulta virtual. “El mensaje que ellas nos dejaron es que una tiene que seguir su pasión, que todas nos empoderemos y que tengamos la fortaleza de ayudar a quien nos necesite a través de nuestros distintos saberes y quehaceres”, dijo la delegada Constanza Calisto tras un desayuno otorgado en honor a ellas, todo ello enmarcado en las actividades por el Mes de la Mujer.



Tres mujeres de Puerto Williams fueron galardonadas por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena, luego que la propia ciudadanía las escogiera mediante una consulta virtual llevada a cabo en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

Con un desayuno y la entrega de un galvano, las vecinas Claudia González Vidal, Margot Oyarzo Ojeda y Gina Jara Pacheco, fueron recibidas por la delegada de dicho territorio, Constanza Calisto Gallardo, en una instancia donde también participaron las funcionarias del ente gubernamental y Priscilla Garrido Guasch, quien fue invitada por su activa participación como instructora de zumba en la jornada previa a la corrida “Unidas en la meta”, organizada por la Delegación a mediados de este mes.

De acuerdo a Calisto, este homenaje, solicitado por el programa nacional de “Gobierno en Terreno” a todas las Delegaciones, se decidió que los mismos habitantes de la provincia propusieran a las mujeres que ameriten ser destacadas. “De esas 20 mujeres, tres de ellas tuvieron la mayor ocurrencia, por lo tanto, el día de hoy, nosotros reconocimos. Dos de ellas, Gina Jara y Margot Oyarzo, se desenvuelven en el ámbito social de una manera desinteresada, siempre en apoyo a la comunidad. Y, por otro lado, Claudia González, una mujer del Pueblo Yagán que ha tejido sus raíces desde el inicio de su vida en este territorio ancestral. El mensaje que ellas nos dejaron es que una tiene que seguir su pasión, que todas nos empoderemos y que tengamos la fortaleza de ayudar a quien nos necesite a través de nuestros distintos saberes y quehaceres. Estamos muy orgullosas por ellas, muy contentas por el reconocimiento que tuvieron”, sostuvo la máxima autoridad provincial.

Mujeres agradecen reconocimiento

Claudia González Vidal, reconocida artesana del Pueblo Yagán, no sólo ha sido destacada por sus trabajos en cestería de junco y arpones con huesos de ballena en Chile y el extranjero, sino que también lleva consigo el legado de sus emblemáticos ancestros, su abuela Úrsula Calderón (1993-2003) y su padre Martín González Calderón (1953-2020). “Es un orgullo que me hagan este reconocimiento y que la gente se sienta identificada por el trabajo que hago. Para mí es muy grato haber recibido este reconocimiento. Es un orgullo mantener la cultura yagán viva”, comentó.

En tanto, Margot Oyarzo Ojeda, ha participado activamente en diversas organizaciones sociales, culturales y comunitarias. Entre 2010 y 2020, presidió del Consejo de Desarrollo Local de Puerto Williams, y ha estado constantemente involucrada en las campañas provinciales de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes. “Agradezco este gesto de parte de la comunidad hacia mi persona. Nunca pensé en estar hoy en este minuto en esta posición. Y la verdad es que me siento contenta y saber que la comunidad reconoce el trabajo en forma anónima que uno a veces hace, sin esperar nada a cambio”, manifestó.

Por su parte, Gina Jara Pacheco, quien desde 2009 vive en Puerto Williams, ha brindado apoyo en los diferentes momentos de dificultad y solidaridad que ha experimentado la comunidad. Ya sea a través de bingos, rifas, colectas, acciones sociales o ayudas humanitarias, ha actuado de manera desinteresada y sobresaliente. “Que haya sido con votación es mucho más gratificante, porque no significa que sólo las personas que están al lado tuyo te eligen, sino que otras que también sienten que tú las representas. En mi caso, que es por el trabajo social que hago en la provincia, no podría hacerlo sino fuera porque mi familia también me apoya, algunos de mis compañeros de trabajo también. Ellos, cada vez que hay una actividad, apoyan con dinero, premio o trabajo, entonces, una no está sola en esto, sino que, para poder hacer algo, hay que trabajar con los demás también”, sostuvo.