Destacan nuevo rol de Fonasa en entrega y pago de licencias médicas

Los senadores Macaya, Castro, Chahuán, Gahona y Ordenes apoyaron el traspaso de las funciones desde la COMPIN, no obstante, abogaron por impulsar una gobernanza que fortalezca al organismo como seguro público.

Valorando su contenido, pero a la espera que el Ejecutivo recoja contenidos claves que no fueron incorporados, se encuentran los integrantes de la Comisión de Salud que dieron una primera mirada al proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud; fortalece al Fondo Nacional de Salud (Fonasa); crea el Servicio Nacional de Salud Digital; y otorga facultades al Instituto de Salud Pública (ISP) y a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

Con la presencia de la subsecretaria de Redes Asistenciales (s), Andrea Solís; el coordinador de la reforma a la salud, Bernardo Martorell; y el director de Fonasa, Camilo Cid; los parlamentarios conocieron la propuesta que forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en el marco de la ley corta de Isapres.

Cabe recordar que el Ministerio de Salud (Minsal), se comprometió a presentar una serie de normas con miras a mejorar el sistema de salud. Así ya se encuentra en discusión en la Cámara Baja, el proyecto que pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el plan común de salud de las Isapres (Boletín N° 17147-11). También ingresó a esta instancia, la iniciativa que fortalece la Superintendencia de Salud (Boletín N° 17397-11) mientras que se encuentra pendiente, aquella que modifica el Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL).



PROYECTO

Las autoridades explicaron los cambios del proyecto que se concentran en cinco organismos:

• Fonasa: se busca que el fondo cumpla más nítidamente su rol de seguro público. Así se traspasará de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) a Fonasa, la función de otorgar, calcular y pagar las licencias médicas. También estará a cargo de la compra centralizada a privados prohibiéndose a los Servicios de Salud licitar una prestación, que ya está gestionada por Fonasa. A su vez, el proyecto consagra por ley, la derivación a segundo prestador automática y el acuerdo de gestión con los servicios de salud cada año calendario.

• Servicio de Salud Digital: se crea este servicio de salud con el desarrollo de una red para la prestación directa a usuarios y prestadores (médicos, servicios de salud).

• Servicios de Salud: se generan incentivos para gestores y trabajadores. En cuanto a los primeros, se faculta a Fonasa para firmar un acuerdo de gestión con los servicios de salud para recibir financiamiento para equipamiento. En relación a los trabajadores, se maneja el rediseño de los incentivos variables del personal médico.

• ISP: se faculta al instituto para generar el registro sanitario de los dispositivos médicos dado que hoy muy pocos lo tienen y están muy por debajo de los estándares internacionales.

• Cenabast: se formaliza por ley, el rol de adquirir medicamentos a bajos costos. También se le faculta para adjudicar múltiples licitaciones de suministro y dar anticipos a proveedores internacionales para hacer eficiente la importación.



REACCIONES

Luego de escuchar las exposiciones, los integrantes de la Comisión de Salud valoraron la propuesta, sin embargo, observaron varios temas, que, a su juicio, debieron estar presentes dada su importancia.

El senador Juan Luis Castro resumió indicando que “estamos frente a un proyecto de reforma de Fonasa y otros temas misceláneos (…) Me parece bien que ahora se vincule a Fonasa con el proceso de admisibilidad de una licencia (…) Sí extraño lo relacionado con la gobernanza, el control de los prestadores está tímidamente esbozado. Falta incluir en la Modalidad Libre Elección (MLE), la atención odontológica y los medicamentos”.

De una opinión similar es el senador Sergio Gahona, quien apuntó al Servicio de Salud Digital. “Lo que se explicó, me suena a que el área de informática del Minsal pasará a este servicio. Me preocupa que esto no sea más que burocracia, centralización (…) Extraño cambios más centrales en Fonasa (…) Ahora todo pasa a Fonasa, entonces ¿qué pasa con las Compin? ¿cómo se las transforma?”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán recordó las brechas digitales, las que, a su parecer, “no surgen a la hora de crear este nuevo servicio de salud (…) Coincido en que, si vamos a estudiar a Fonasa, lo primero es revisar su gobernanza, su autonomía porque cada día se le entregan nuevas atribuciones”.

Luego la senadora Ximena Ordenes felicitó al ministerio comentando que “los cambios que se nos presentan son bien vanguardistas, eso se ve en esta primera presentación. Sería bueno ver el detalla del traspaso del Compin a Fonasa (…) En cuanto al Servicio de Salud Digital, en qué se piensa en concreto, no queda muy claro cómo se accede, lo que es especialmente importante en regiones extremas como la que represento”.

Finalmente, el presidente de la Comisión, el senador Javier Macaya coincidió diciendo en que “creo que es una buena noticia en general, pero creo que hay que mirar el gasto público. Pienso en el Compin con menos roles, solo atender reclamos, que podría ser reformulado pensando en el gasto. Lo mismo respecto a las unidades de compra de los servicios de salud. Ese dinero se podría destinar a las prestaciones, a disminuir los tiempos de espera”.

En las próximas sesiones, la Comisión comenzará la ronda de audiencias escuchando a las autoridades relacionadas con las instituciones que sufrirán transformaciones.