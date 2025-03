Diputado Matheson impulsa proyecto que impide a líneas aéreas cancelar viajes de forma unilateral

Legislador acusó que estas determinaciones “obliga a la compra de un nuevo pasaje con el consiguiente perjuicio económico del pasajero”.







Comenzado el año legislativo, el diputado Christian Matheson Villán, presentó un proyecto de ley que establece modificaciones a la Ley del Consumidor en materias de aerolíneas.



En concreto, la iniciativa, propone modificaciones a la ley del consumidor, de tal forma que quienes deben desplazarse a otras zonas del país vía aérea, no se vean perjudicados al enfrentar la decisión unilateral de una aerolínea de cancelar un tramo de su pasaje.



Al respecto, Matheson explicó que la “inmensa mayoría de los habitantes de nuestra Región de Magallanes, se desplazan hacia otros puntos del país vía aérea y hemos recibido una serie de denuncias respecto a que en alguna oportunidad, muchos se han visto perjudicados por la decisión unilateral de las líneas aéreas de cancelar un tramo de su pasaje, a pesar de estar pagado, por el sólo hecho de no haber utilizado un tramo anterior, lo que obliga a la compra de un nuevo pasaje con el consiguiente perjuicio económico del pasajero”.



El legislador agregó que “con este proyecto se pretende que las líneas aéreas estén imposibilitadas de actuar de esta manera, protegiendo a todos los que utilizan este medio de transporte”.



Otro de los aspectos que incluye el proyecto de ley es acerca de la sobreventa de pasajes por parte de las empresas de transporte aéreo de pasajeros, a lo que Matheson recordó que en la actualidad, la Ley del Consumidor prohíbe “la sobreventa de pasajes a toda empresa de transporte de personas, sea ésta terrestre o marítima, estableciendo sanciones que pueden llegar hasta 2.250 UTM, es decir, aproximadamente 145 millones de pesos. Sin embargo, la normativa excluye a las líneas aéreas, por lo que este proyecto viene a igualar la cancha, sancionando la sobreventa de pasajes por parte de la línea aérea, esto debido a que en muchas oportunidades las personas que han comprado su pasaje no pueden volar en el horario que tienen contratado, toda vez que la línea aérea sobrevendió el vuelo, causando un perjuicio que puede ir más allá de lo económico, por lo que la iniciativa no sólo establece multas, sino también compensaciones económicas a los pasajeros por las molestias ocasionadas”, concluyó el diputado Matheson.