Dra. Lorena Rebolledo fue reconocida como Mujer Destacada de la comuna de Punta Arenas

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas realizó una ceremonia de reconocimiento a veinte mujeres por su labor en distintas áreas como ciencia, educación y cultura, entre otras. Una de las premiadas fue la Dra. Lorena Rebolledo Manríquez, destacada investigadora del departamento científico del Instituto Antártico Chileno (INACH).

“Fue una sorpresa cuando me llamaron por teléfono para comunicarme que había sido elegida para ser galardonada como mujer destacada en el ámbito de la ciencia. Para mí representa algo muy importante en mi carrera, ya que no me lo imaginaba, y, sin duda, representa el esfuerzo de muchas personas”, agrega Rebolledo.

Ella añade que también es un reconocimiento a todas las investigadoras del departamento científico del INACH, así como a las investigadoras del Programa Nacional de Ciencia Antártica. “Todas ellas, a través de su trabajo que efectúan en Antártica, muchas veces con jornadas extensas en la toma de muestras en un ambiente hostil.”

Lorena Rebolledo es doctora en Oceanografía de la Universidad de Concepción. Ha participado en cruceros internacionales oceanográficos y geológicos en la zona de los fiordos chilenos y en Antártica a bordo de los buques Betanzos, Palmer, Marion Dufresne y Polarstern.

Es especialista en estudios de paleoceanográficos, taxonomía de diatomeas, proxies geoquímicos e isótopos estables de nitrógeno y carbono como indicadores de fuentes de la materia orgánica. También ha aportado a la formación de nuevas generaciones, dirigiendo tesis de pregrado y pasantías en temas relacionados a la paleoceanografía y reconstrucciones climáticas en las zonas subantártica y antártica. Además. Ha sido, además, jefa de las bases Yelcho y Escudero del INACH.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).

