Durante Expedición Antártica Escolar, subsecretario Cristian Cuevas y seis estudiantes vivieron la experiencia polar

Días llenos de actividades, que permitieron vivir en primera persona el trabajo que se realiza en la Antártica, vivieron los ganadores de la Feria Antártica Escolar, una aventura que marcará para siempre sus vidas.



Aprender sobre la geografía del continente blanco y fauna marina del lugar era uno de los sueños de Marian Silva Camacho (15), alumna del Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso de Ñuñoa. Muy similar era el de Jeremías Toloza Reuca (17), egresado del Liceo Baldomero Lillo de Lota, quien también esperaba ver un lugar lleno de nieve y hielo por todas partes. Si bien los deseos de este último no se cumplieron a cabalidad -no estaba cubierto de nieve- lo que sí lograron ambos, junto a cuatro estudiantes más, fue vivir una experiencia única gracias a la Expedición Antártica Escolar (EAE), actividad que organiza anualmente el Instituto Antártico Chileno (INACH), con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia).







Realizada del 20 al 22 de marzo en la base científica Profesor Julio Escudero, en la isla Rey Jorge, esta nueva versión contó con la participación del subsecretario del MinCiencia, Cristian Cuevas Vega, y la seremi, Verónica Vallejos Marchant, quienes acompañaron a los tres equipos ganadores de la Feria Antártica Escolar 2024 y a sus profesores en esta aventura, donde visitaron las bases de China, Corea y Rusia y su iglesia ortodoxa, además de transitar por el cerro Fósil en compañía de la paleontóloga del INACH, Cristine Trevisan, y observar fauna característica del lugar desde el sector norte de la península Fildes.







En relación a la EAE, la autoridad nacional indicó que el MinCiencia está comprometido con el INACH en propiciar la cultura científica. “El continente Antártico es parte de nuestro territorio y nos dimos cuenta en terreno de cómo la ciencia permite hacer soberanía y una soberanía con un espíritu antártico, que propicia la colaboración, la empatía y el espíritu asociativo. Promover esto en la ciudadanía es de alta relevancia y sobre todo en estudiantes de educación secundaria, porque permite comprometerse tempranamente con el ejercicio científico y apropiarse del verdadero laboratorio natural que es nuestro país”, manifestó Cuevas.







La seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, calificó esta expedición como una experiencia gratificante e impagable, que cambia vidas. “Poder conversar con las y los jóvenes sobre cómo llegaron a incentivarse en la investigación científica, la importancia que dan a sus profesores y profesoras en las propuestas que desarrollaron, todo lo que aprendieron con la Antártica como excusa, y que les trajo finalmente al continente blanco, es un cambio de vida y de cómo ven el mundo. Sé que algunas ya piensan en nuevas propuestas antárticas porque quieren volver a este continente, y estoy convencida de que regresaron a Punta Arenas mirando su vida de una forma distinta, y que en el camino que determinen continuar, este viaje va a seguir presente”, expresó.







Conociendo la vida en Antártica







En el acotado tiempo que estuvieron en el continente blanco, Jeremías Toloza y Catalina Sierra (Liceo Baldomero Lillo Figueroa, Lota); Helena Esparza, Marian Silva (Colegio Alexander Fleming, Las Condes); y Antonia Guerrero y Antonia Acuña (Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso, Ñuñoa), participaron de interesantes actividades que claramente marcarán un antes y un después en sus tempranas vidas.







“La pasé increíble, una experiencia totalmente única que me abrió literalmente muchos otros mundos que yo desconocía. La verdad es que disfruté a concho todos estos días, los poquitos que pudimos estar, y me encantaría poder volver alguna vez”, contó Antonia Guerrero.







Para Catalina Sierra lo mejor de este viaje fue “ver la fauna antártica en persona, los pingüinos, las focas, los lobos, fue algo maravilloso, algo mágico ver esos animales que había visto solamente en la literatura en la vida real. También el compartir con investigadores, con logísticos y con todas las personas de la base fue algo que yo personalmente siempre voy a atesorar”.







Cristian Michea, profesor del Liceo Bicentenario Carmela Silva Donoso, catalogó como invaluable esta oportunidad de “darle la posibilidad a mis estudiantes de que entiendan contextos que las ponen a prueba y que al final terminarán enriqueciendo su vida en distintos aspectos. La posibilidad que da Antártica, no solamente como lo escénico, flora, fauna, sino de todo lo hermoso que van a poder ver, les entrega una experiencia de colaboración real, in-situ, y que se vive todo el tiempo y en donde la humildad aflora en cada persona al darse cuenta de que, de verdad, uno es minúsculo en este planeta y que está siempre supeditado a lo que dice el clima y a las confianzas que construye con otras personas”.







Proyectos con identidad territorial







Las iniciativas presentadas en la Feria Antártica Escolar 2024 abarcaban diferentes temáticas asociadas al continente blanco, y las tres que sobresalieron estaban relacionadas con el uso de nanomagnetitas para evitar la contaminación del mar por antibióticos; el análisis de las esporas de líquenes antárticos para medir las consecuencias del cambio climático; así como la posibilidad de cultivar algas antárticas para obtener compuestos para distintos usos y, como parte de las actividades programadas en la Base Escudero, los equipos las expusieron ante los asistentes.







Sobre estos trabajos, el subsecretario Cuevas destacó que cada equipo identificara problemáticas reales en el territorio antártico. “Las jóvenes de Las Condes proponían un proyecto sobre el uso de nanomagnetita para el filtro de antibiótico, es conocido el fenómeno de presencia de antibióticos que se liberan a través de aguas residuales y que pueden generar impacto en la fauna antártica, por lo tanto, este tipo de potenciales soluciones son ejemplo de cómo los adolescentes son conscientes de los efectos ambientales que tiene la actividad humana en un continente tan sensible como el antártico. Otro proyecto está relacionado a cómo identificar el fenómeno del cambio climático a través de las formas de ciertas especies de líquenes, esto da cuenta del interés que hay en los impactos medioambientales y en este fenómeno de aceleración del cambio climático que uno puede observar desde el territorio Antártico”.







Agregó además, “son proyectos que logran una consistencia importante en términos de la propuesta de investigación que se formula y por cierto que son posibles soluciones, o aproximaciones, a entender o resolver un fenómeno de cambio climático muy interesante que, si se les da seguimiento, sin duda podrían llegar a empaquetar un nuevo conocimiento, una nueva solución, algo para el avance en esta materia”.









Por último, la autoridad destacó la presencia femenina en los equipos, donde cinco estudiantes son mujeres, lo que da cuenta de cómo la política pública de fomento de la ciencia en mujeres dentro del área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, por su sigla en inglés), tiene eco en la conformación de los equipos de investigación escolar.



