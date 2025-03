ENAP obtuvo utilidades por US$ 408,2 millones y redujo su deuda en US$ 297 millones en 2024

En el marco de la entrega de sus resultados financieros de 2024, la compañía estatal informó ganancias por US$ 408,2 millones y un EBITDA de US$ 1.066,1 millones.

El gerente general de Enap, Julio Friedmann, destacó que “las medidas operacionales, financieras y de gestión implementadas permitieron cumplir nuestras metas, mejorar el desempeño de la compañía y compensar en parte la fuerte caída de los márgenes internacionales, en línea con lo que habíamos anticipado”.

Los logros alcanzados por la empresa están en un contexto desafiante para la industria, producto de la caída de los márgenes de refinación internacionales promedio durante el ejercicio, que pasaron de 22,4 US$/bbl a 14,7 US$/bbl, en gasolinas, y de 32,9 US$/bbl a 20,2 US$/bbl, en diésel.

Friedmann explicó que entre las acciones de mayor impacto estuvieron aquellas destinadas a optimizar y aumentar la producción de productos valiosos en el área de Refinación y Comercialización, así como también la producción de petróleo y gas en el área de Exploración y Producción, con el fin de poder mantener el compromiso de responsabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa hacia el futuro.

En esa misma línea, Enap también dio a conocer una reducción de su deuda financiera en US$ 297,4 millones. “Durante el año 2024, llevamos a cabo medidas proactivas para disminuir nuestra deuda y, así, fortalecer la posición financiera de la compañía”, afirmó el gerente general.

Luego de recuperar el Investment Grade por parte de S&P durante el primer semestre, Enap colocó en julio del 2024 un bono a 10 años por US$ 600 millones y refinanció vencimientos futuros por US$ 860 millones. Adicionalmente, la compañía firmó la venta de sus activos en Argentina, en línea con concentrar los recursos en operaciones de mayor margen y en aquellos negocios que considera clave.

La empresa también informó que en diciembre del 2024 el Estado de Chile, con cargo a recursos de la Ley de Presupuestos de ese año, realizó un aporte para futuras capitalizaciones de US$ 150 millones. Esta primera devolución forma parte del retiro de utilidades por US$ 400 millones realizados por el fisco a Enap en 2023.

Positivos resultados en la operación internacional

En el desglose por unidad de negocio, la línea de Refinación y Comercialización (R&C) obtuvo un resultado antes de impuesto (RAI) de US$ 487,2 millones, mientras que la línea de Exploración y Producción (E&P) reportó un RAI de US$ 195,1 millones. De estos, US$ 188,5 millones corresponden a las operaciones internacionales de Enap en Ecuador y Egipto y US$ 6,6 millones a Magallanes.

El RAI de las operaciones internacionales de Enap en Ecuador y Egipto tuvo una variación positiva del 14%, debido a un aumento en los ingresos por crudo, impulsado por un mayor volumen de producción en Ecuador, así como buenos resultados en pozos perforados e intervenciones realizadas en Egipto.

Estos avances están en línea con los registrados por la empresa en los últimos dos años, en que Enap aumentó en 28% la producción de productos valiosos; disminuyó los días de mantenimiento de 87 a 57, resguardando los estándares de seguridad; bajó los costos logísticos en US$ 70 millones y adecuó sus refinerías para importar crudo directo desde Vaca Muerta (adaptación clave para un país como Chile que es dependiente de la importación de hidrocarburo). También durante el 2024 avanzó en la transición energética con la primera producción de Diésel Renovable Enap elaborado con aceite usado de cocina; y el inicio de la construcción de la primera planta de hidrógeno verde en Magallanes.

El ejercicio 2024 es resultado de un plan de largo plazo (Enap 2040) fruto de una reflexión profunda de su Directorio, un Plan de Negocios Quinquenal, un Plan Anual de Gestión con metas claras y tangibles y el compromiso y conocimiento técnico y profesional de sus trabajadoras y trabajadores, alineados todos con fortalecer la empresa y mejorar su desempeño.