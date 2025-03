Gimnasio de San Gregorio: Un ejemplo de descentralización | Arturo Díaz Valderrama, Consejero Regional de Magallanes

Durante las campañas políticas del año recién pasado, la descentralización fue un concepto recurrente en discursos y debates, presentada como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las y los magallánicos. Sin embargo, una vez que los candidatos asumen cargos de poder, como en el caso del Consejo Regional, este compromiso parece diluirse.

El lunes pasado, el Consejo Regional sesionó en San Gregorio, un gesto que podría interpretarse como una señal de descentralización. No obstante, sabemos que los actos simbólicos por sí solos no son suficientes para avanzar en esta dirección. Un ejemplo claro de ello fue la votación sobre la remodelación del gimnasio de la comuna, un espacio fundamental para la comunidad, donde se realizan diversas actividades recreativas, deportivas y culturales. Es un punto de encuentro donde niños, jóvenes y adultos pueden acceder a espacios dignos para su desarrollo personal y colectivo.

Durante la discusión, algunos consejeros de derecha argumentaron en contra de la propuesta desde una visión centralista y economicista, cuestionando la inversión debido al bajo número de habitantes en San Gregorio. Otros llegaron incluso a plantear que era más prioritario destinar recursos al alcantarillado, pese a que ambas necesidades corresponden a ámbitos distintos y cuentan con vías de financiamiento separadas. La comunidad bien lo sabe, y quienes toman decisiones también deberían saberlo.

Ambos argumentos pueden ser refutados. El primero, porque la descentralización no debe limitarse a trasladar el poder desde Santiago a Punta Arenas, sino también desde Punta Arenas hacia el resto de las comunas de la región como San Gregorio. Negar inversiones en infraestructura a las comunas más pequeñas perpetúa la desigualdad territorial y relega a estas comunidades a una condición de eterno abandono. El segundo, porque utilizar falsas dicotomías solo obstaculiza el desarrollo equitativo de los territorios. San Gregorio, como cualquier otra localidad de Magallanes, merece espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas que fomenten el bienestar físico y social de su población.

Construir una región más justa e igualitaria no es tarea fácil. En el camino, siempre habrá quienes intenten frenar los avances con argumentos malintencionados. Sin embargo, no podemos permitir que esas voces nos desvíen de nuestro propósito. La descentralización real se construye con acciones concretas, con inversión equitativa y con la convicción de que todas las comunidades, sin importar su tamaño, merecen espacios dignos para su desarrollo.

Es fundamental que las decisiones del Consejo Regional reflejen un compromiso genuino con la equidad territorial. La sesión en San Gregorio fue un paso en la dirección correcta, pero si no se traduce en inversiones reales y sostenidas en el tiempo, seguirá siendo solo un gesto simbólico. La región de Magallanes necesita un Consejo Regional que no solo visite las comunas más alejadas, sino que también las considere prioritarias en la distribución de recursos. Solo así podremos hablar de una descentralización efectiva y no de una simple estrategia comunicacional vacía de contenido.