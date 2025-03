INDH y Seremi de Educación sostuvieron encuentro poniendo el foco en los derechos de las y los estudiantes que están sin clases en la región

Esta mañana, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, se reunió con el jefe regional del INDH, Cristian Figueroa Fuentealba, para enfrentar la problemática que afecta a niñas, niños y jóvenes de la Educación Pública como consecuencia del paro docente iniciado el 5 de marzo.

«Nos reunimos hoy con el seremi de educación, Valentín Aguilera y parte de su equipo, para conocer los alcances que ha tenido esta movilización de los docentes en la región y solicitar los antecedentes respectivos. Como INDH le representamos a la autoridad, nuestra preocupación por la falta de acceso a la educación de miles de niños, niñas y adolescentes en la región, señalando que, como grupos de especial protección, los esfuerzos deben dirigirse a superar este conflicto que lleva ya casi un mes y que está afectando el derecho a la educación de las y los estudiantes”, indicó Cristián Figueroa Fuentealba.

Asimismo, comentó que la institución espera que se puedan acercar posiciones, en tanto, ofreció la disposición a cumplir un rol como observadores de encuentros de trabajo a definir, según corresponda.

Por su parte, el seremi de Educación señaló que «para el Ministerio de Educación, es primordial que todas y todos los estudiantes accedan a los aprendizajes que forman parte del servicio educativo que ofrece el Estado, es la centralidad de nuestra labor y hemos insistido en aquello. Por lo mismo, hacemos un llamado urgente a flexibilizar posiciones. Como gobierno hemos escuchado a las y los docentes en todas las instancias, les hemos respondido dentro del marco de la legalidad, pero no podemos soslayar que el tiempo sigue corriendo en contra de las niñas y niños que aún no pueden ejercer su derecho a recibir educación. Esta discusión no puede extenderse más, sin volver a las aulas".