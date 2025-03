Los Idus de marzo | Ernesto Sepúlveda | Opinión

Cuando se suponía que la cercanía de las definiciones presidenciales, haría girar todo en torno a eso, el guion de este reality llamado Chile, tuvo un vuelco inesperado. Revelaciones dentro del proceso penal que se sigue por la frustrada compra de un bien raíz del municipio de Santiago, derivaron en un intento de censura a la mesa de la Cámara que preside la diputada del PC Karol Cariola. El fundamento de la petición, serían supuestas acciones presuntamente constitutivas de delito por parte Cariola. De esta situación, los parlamentarios como la opinión pública, tomaron conocimiento, a través de “filtraciones”, de indagatorias practicadas por el ministerio público. Se trataría de chats entre la ex alcaldesa Hassler y su compañera de partido, referidas a cierto empresario de origen chino, que habría solicitado gestiones de la diputada ante la alcaldesa.

El tenor de las conversaciones, daba la impresión de que alguna gestión se habría realizado, aun cuando en los hechos eso no ha sido comprobado. Cabe señalar que la diputada Cariola se encontraba a la sazón haciendo uso de permiso de pre natal. Este hecho es importante, por cuanto, la fiscalía ordenó practicar una diligencia de incautación del celular de la diputada, y esta, se realizó ni más ni menos, cuando se encontraba dando a luz. Una situación insólita, nunca antes ocurrida a una dirigente política en democracia. Rápidamente los actores del progresismo salieron a pedir explicaciones al fiscal nacional, en tanto políticos conservadores, respaldaron la medida e incluso la oportunidad.

El fiscal de la causa arguyó, que dado el vínculo entre la ex alcaldesa Hassler y la diputada, por seguridad de la investigación debía procederse de inmediato. Con los sofisticados sistemas tecnológicos de las comunicaciones existentes, es prácticamente imposible eliminar totalmente, la mensajería electrónica, por lo que al menos, eso de la seguridad de la investigación, no parece argumento suficiente para irrumpir con policías armados prácticamente en la sala de parto. La diputada Cariola ha anunciado acciones ante la Corte Interamericana de justicia, por violación de sus derechos fundamentales. A la sazón, el día de la sesión de la cámara donde se votaría la censura, ante el horror de sus contradictores ultra conservadores, la presidenta de la cámara concurrió a la sala con su hijo recién nacido en brazos. Lo que a su vez abrió otra discusión acerca de si existía algún tipo de maltrato infantil, por tratarse de un pequeño de escasos días de vida. Se habló de victimización, instrumentalización política, y un largo y desagradable etcétera, para que finalmente la petición de censura fuera rechazada ampliamente.

El hecho en sí constituye un precedente gravísimo, la protección de la maternidad es un deber de estado y de la sociedad, y no se puede relativizar. La memoria es frágil, pero en agosto de 2024, se conoció el fallo del Juzgado Civil de Concepción, que ordena al fisco indemnizar con $100 millones por concepto de daño moral a Lorenza Cayuhan, interna que en 2016 dio a luz engrillada en el Sanatorio Alemán. El fallo del tribunal sostiene que la mujer sufrió un trato vejatorio e indigno, discriminatorio y tendiente a degradarla en su condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad. Guardando las obvias proporciones, se trata de casos en que el derecho de protección de la maternidad, se alza por sobre las consideraciones de seguridad procesal o medidas de vigilancia penitenciaria. Y esto aplica, sea la diputada Cariola o sea la ex alcaldesa Katy Barriga, no se puede sesgar políticamente esta protección. Simplemente, se trata de mínimos que no debieran estar sujetos a la discusión entre las bandas políticas.

El rechazo de la censura de la mesa directiva de la cámara, fue registrado como un triunfo político de la mesa oficialista, y un triunfo personal de la diputada Cariola. De todos modos, por el acuerdo de administración de la cámara, suscrito en 2022 entre bancadas parlamentarias, corresponde que la mesa entregue sus cargos a nuevos integrantes en el mes de abril, así que la votación sólo buscaba una sanción política, por los hechos que investiga la fiscalía.

Pero como el guion de Chile, nos sorprende cada día, nos cae a través del diario favorito para filtraciones de fiscalía, La tercera, un reportaje que publica textos completos de chats entre la diputada Cariola y la ex alcaldesa Hassler. Son conversaciones privadas entre dos mujeres adultas, ambas dirigentes políticas del PC. En esta charla, se puede apreciar el nivel de confianza entre ellas, y desafortunadamente, se hacen públicas, menciones y juicios que hacen tanto del gobierno en general, como de altos funcionarios como el ex jefe de gabinete del presidente, y de la ministra vocera que hace uso de post natal.

Moros y cristianos se han hecho un festín, con los dichos Hassler y Cariola. Se han formulado toda clase de hipótesis, y sacado conclusiones. En honor a la verdad, el propio presidente Boric, situó las ofensivas y agraviantes expresiones, en el lugar que corresponde, conversaciones privadas entre amigas. Cualquiera de nosotros usa expresiones similares o más causticas aun, para referirse a cuanto tema nos interesa. Es el ejercicio de una libertad personal, que no debiera caer bajo la vigilancia policial. Harto nos costó recuperar la democracia y la libertad, para que nuestras libertades esenciales, caigan bajo el arbitrio de un funcionario menor. En esto no debiera existir duda alguna, y fíjense que protagonistas importantes de la política nacional, también estuvieron involucrados en una espuria operación de escuchas telefónicas. Fue el bullado caso de a “radio Kyoto”, búsquenla amiguitos (as) se van a entretener. Spoiler: protagonizado por el ese entonces pre candidato presidencial, el finado Sebastián Piñera y la actual candidata del sector conservador Evelyn Mathei.

Pero no hay peor ciego que él no quiere ver, y no nos podemos hacer los lesos, con lo que revelaron los chats, obtenidos espuriamente es cierto, pero lo que allí se dice no es menos cierto. Se rompe la ilusión de una armonía celestial entre los otrora jóvenes líderes estudiantiles, ¡oh! Sorpresa, son presa de las mismas viejas pulsiones humanas. Vanidad, ya lo sabíamos, deslealtad y traición, son antiguas en política. Pero si estamos ni más ni menos que en los Idus de Marzo, que recuerda la traición más importante en la historia política, cuando un 15 de marzo del año 44 AC, fue asesinado Cayo Julio César, por un complot de más de 50 senadores, quienes lo apuñalaron ritualmente en la Curia de Pompeyo. Los ayer jóvenes políticos de la izquierda chilena, no hacen sino replicar, o revivir, lo que otros hombres y mujeres de la política vienen haciendo, hace más de dos mil años. Es una pulsión asociada al poder político, y ni aun los más puros militantes comunistas están exentos. Un baño de realidad necesario, una enseñanza imprescindible, para bajarle unos decibeles al discurso grandilocuente. Aprendizaje que, si bien hizo tempranamente el presidente Boric, lamentablemente no ha ocurriro en gran parte de las cohortes de altos ejecutivos, que medran hoy en el gobierno.

El intento de censura fracasado de una importante dirigente comunista, que se apronta a postular al senado por Valparaíso, seguido del mega escándalo de las conversaciones privadas sobre el presidente y su equipo, ponen al PC en una incómoda posición. Esto sucede al mismo tiempo que la tienda se apresta a decidir su candidatura presidencial, para la cual se menciona al ex alcalde Jadue (con menos posibilidades ya que está con arresto domiciliario), la ministra Jara, y también a la diputada Carmen Hertz, de la línea dura y cercana a Jadue. En el contexto de la primaria del progresismo, esta definición no es menor, dado los condicionamientos efectuados por la candidata del PPD Carolina Tohá, sobre el apoyo a Maduro por parte de la cúpula comunista.

Como era fácil prever, y así se comentó en este espacio, las encuestas de opinión siguen arrojando un famélico apoyo a la candidatura de la ex ministra Tohá, en encuesta Criteria, persiste una adhesión mayor a la presidenta Bachelet, que no está en competencia. Y los resultados arrojan adhesión mayor de todas las candidaturas conservadoras. De persistir esta situación en las próximas semanas, el progresismo deberá promover otras opciones, que hoy no están en competencia, de lo contrario, se cumplirá el ciclo de alternancia política, y dentro de un año, el presidente Boric, entregará la banda de O´Higgins a doña Evelyn.

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 17 de marzo de 2025.-