Papa Francisco critica fuertemente política migratoria de Donald Trump

El Papa Francisco lanza un ataque histórico contra la administración Trump por su cruel trato de los migrantes y se dirige específicamente a las declaraciones de J.D. Vance, convertido al catolicismo.



Los llamados cristianos MAGA están en crisis después de estas declaraciones… El Papa, jefe de la Iglesia Católica, denunció el plan de Donald Trump para la deportación masiva, diciendo que priva a los migrantes de su dignidad inherente como seres humanos y que “terminará mal”.



El Papa suele evitar comentar directamente las políticas internas de los países, pero esta vez habló en una carta dirigida a los obispos americanos. En esta carta, cita el Libro del Éxodo y recuerda que Dios está “siempre cerca, encarnado, migrante y refugiado”.



Señala que Jesucristo mismo fue expulsado de su propia tierra cuando su familia huyó a Egipto y tuvo que refugiarse en una cultura extranjera. Denunciando a falsos cristianos, el Papa Francisco recuerda que Jesús amaba a “todos con amor universal” y nos enseñó a reconocer “la dignidad de todo ser humano, sin excepción”. “Así, todos los fieles cristianos y todos los pueblos de buena voluntad están llamados a juzgar la legitimidad de las leyes y las políticas públicas a la luz de la dignidad humana y los derechos fundamentales, no al revés”, escribió. Luego se dirige directamente a los Estados Unidos: “He seguido de cerca la grave crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con la implementación de un programa de deportación masiva”.



“Una conciencia bien entrenada sólo puede hacer un juicio crítico y expresar desacuerdo con cualquier medida que equipara tácita o explícitamente el estatus ilegal de ciertos migrantes con crimen”, continuó. “Al mismo tiempo, debemos reconocer el derecho de una nación a defenderse y proteger a sus comunidades de quienes hayan cometido crímenes graves o violentos en el país o antes de su llegada”.



Pero insiste: “Dicho esto, el acto de deportar a personas que, en muchos casos, han abandonado su país debido a la extrema pobreza, inseguridad, explotación, persecución o grave degradación ambiental, socava la dignidad de muchos hombres y mujeres, así como de familias enteras, poniéndolas en una situación de vulnerabilidad y privación.” Un camuflaje directo a J.D. Vance



Este pasaje ha enfurecido particularmente a los partidarios de Trump. Recientemente, el vicepresidente J.D. Vance, que se convirtió al catolicismo en 2019, atacó las enseñanzas compasivas de la Iglesia sobre la inmigración. Distorsionó un concepto medieval llamado ordo amoris (“orden de amor”) para justificar una política antiinmigración. “Como líder estadounidense, pero también simplemente como ciudadano estadounidense, su compasión debe ir primero a sus conciudadanos”, dijo Fox News.



“No significa que tengas que odiar a los extraños, pero hay este viejo concepto –y creo que es un concepto muy cristiano– que primero amas a tu familia, luego a tus vecinos, luego a tus conciudadanos, y sólo entonces puedes concentrarte en el resto del mundo”. Por supuesto, este argumento es una manipulación manipulada. San Agustín, que desarrolló este concepto, nunca abogó por una política de migración autoritaria y xenófoba.



El Papa Francisco responde directamente: “El amor cristiano no es una expansión progresiva de intereses que se extienden poco a poco a otras personas y grupos”. “En otras palabras: el ser humano no es un simple individuo con impulsos filantrópicos!”. “El verdadero ordo amoris que debemos promover es el que descubrimos mientras meditamos sobre la parábola del Buen Samaritano. Es un amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción”.



Advierte contra las ideologías que distorsionan la vida social y imponen la ley de los más fuertes como criterio de la verdad. Por último, el Papa insta a los obispos estadounidenses a que sigan apoyando a los migrantes y refugiados, proclamando a Jesucristo y defendiendo los derechos humanos fundamentales.



“Dios recompensará generosamente todo lo que hagas para proteger y defender a aquellos que son considerados menos importantes, menos válidos o menos humanos!”



Al dirigirse a toda la Iglesia Católica, pide resistencia a los discursos que discriminan e infligen sufrimientos innecesarios a los migrantes y refugiados.



Concluye con un llamamiento para construir “un más fraterno, inclusivo y respetuoso de la dignidad de todos”. En otras palabras, el Papa Francisco nos insta a no dejar que el MAGA dictara las leyes del país.