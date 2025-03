Programa Quiero Mi Barrio renovará sede vecinal y circulaciones peatonales en barrio Juan Pablo II

En diciembre del año pasado se obtuvo la Recomendación Satisfactoria de parte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia, requisito con el cual se solicitó al Gobierno Regional, un presupuesto de 119 millones 336 mil pesos, en complemento a la inversión sectorial del Minvu de 555 millones 523 mil pesos.



Punta Arenas, 11 de marzo de 2025. Este lunes el Minvu obtuvo por parte del Gobierno Regional los recursos complementarios necesarios para dar curso a la licitación de las obras del proyecto de mejoramiento de la sede comunitaria y circulaciones del Barrio Juan Pablo II de Punta Arenas. La inversión total del proyecto es de 648 millones de pesos, de los cuáles, el Gobierno Regional aportará 119 millones de pesos en complemento a la inversión sectorial.



El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia, informó “A través de su Consejo Vecinal de Desarrollo, el barrio Juan Pablo II definió como principales necesidades urbanas el mejoramiento integral de su sede vecinal, que se encuentra en avanzado deterioro y las circulaciones del sector, por lo que estamos muy gratos de contar con el aporte regional complementario, esperando dar curso a la construcción de estas obras durante el tercer trimestre de este año”.



El diseño arquitectónico de la nueva sede busca iluminar los espacios de forma natural. Contemplará la ampliación de sus dependencias en 72,6 mt2, reacondicionando espacios como; el salón principal, cocina y quincho, habilitando nuevos espacios de bodega y servicios higiénicos considerando en todo el diseño la Accesibilidad Universal. Además, el estándar constructivo considera aislación térmica y ventanas tipo termopanel de PVC.



Actualmente, el recinto ubicado en calle Gaspar Marín, sector surponiente de Punta Arenas, presenta un mal estado de conservación en cuanto a su estructura, revestimientos exteriores y filtración de aguas lluvias, entre otras problemáticas. Además, los espacios no cumplen con la normativa de accesibilidad universal, no está regularizado y carece de bodegas y área de almacenaje.



La presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Juan Pablo II, Jéssica Paredes Nahuelhuen destacó “Es importante que se reestructure la sede para que así los vecinos tengan una mucho más bonita, por ejemplo, los baños van a dar a un pasillo no como ocurre ahora. Todo esto ya está aprobado por los vecinos, los planos de la sede y lo que se va a hacer en las circulaciones. Estamos en los últimos pasos para ver las obras de nuestra población que ya se van a concretar por eso es súper bueno que el Core haya aprobado este presupuesto para que los vecinos vean que se está acercando ese momento que tanto estamos esperando que es la construcción de nuestra nueve sede y el mejoramiento de la Avenida Samoré”.



En cuanto a la intervención en el espacio público, se realizará el mejoramiento urbano de 500 metros lineales aproximados de la acera poniente de Avenida Cardenal Antonio Samoré entre calle Fray Camilo Henriquez y Avenida Salvador Allende. Allí se proyecta la instalación de zona de descanso conectada a las circulaciones peatonales existentes, instalación de adocésped, recambio de luminarias y dos hitos urbanos consistentes en el nombre del barrio y un tótem informativo.



Esta intervención permitirá reordenar las zonas de circulación peatonal asegurando la accesibilidad y vendrá a complementar la obra de confianza construida el 2024 por el Programa Quiero Mi Barrio, consistente en el mejoramiento de la seguridad vial en Avenida Cardenal Samoré, la cual permitió incrementar la seguridad en las circulaciones y cruces peatonales en dicha zona, donde se ubica el Jardín Infantil y Sala Cuna Akar, de Fundación Integra y donde transita gran cantidad de locomoción pública y privada.