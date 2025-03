Resultados Simce 2024 revelan avances importantes para Magallanes

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto al secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortez, dieron a conocer hoy los Resultados Educativos Simce 2024, correspondientes a las evaluaciones Simce de Matemática y Lectura en los niveles de 4° y 6° básico y II medio.

“Los resultados dan cuenta de buenas noticias, pero también de desafíos que asumimos con mucha responsabilidad y que son propios de un sistema educativo que se está progresivamente estabilizando. Este año nuevamente se constata que hay Servicios Locales que obtienen mejores resultados en todas las evaluaciones aplicadas, con aumentos significativos en 4° básico y II medio, especialmente en las cohortes 2018 y 2019, que fueron las primeras en comenzar a funcionar”, afirmó el ministro de Educación Nicolás Cataldo.

Y agregó: “Tenemos una tarea transcendental en cerrar la brecha de género que aún persiste en los distintos niveles educativos, en especial en la asignatura de Matemática”.

Entre las grandes noticias destaca el alza en los puntajes de las y los estudiantes de 4° básico, el más alto desde el año 2002, con alzas de 5 y 6 puntos en Matemática y Lectura, respectivamente, y dos años consecutivos de alzas significativas, siendo los grupos socioeconómicos más bajos, los que alcanzan su mayor registro histórico.

“El avance de los grupos más vulnerables nos pone muy contentos como sistema, ya que la reducción de esta brecha significa que esas y esos estudiantes están aprendiendo más y mejor”, señaló el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.

En Magallanes los resultados de las evaluaciones educativas 2024 revelan avances significativos. Al respecto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, explicó que en cuarto básico, se observa una mejora en Lectura y Matemática, con un mayor número de estudiantes alcanzando niveles adecuados, lo que evidencia un progreso en la calidad del aprendizaje.

“Esto habla bien del trabajo que realizan las comunidades educativas y también, del acompañamiento que realiza el Ministerio de Educación a través del Plan de Reactivación Escolar, que permite señalar que los resultados que tenemos son parecidos o incluso superiores a los que teníamos antes del período de la pandemia”, comentó el seremi Valentín Aguilera Gómez.

Asimismo, explicó que en sexto básico, la brecha de género en Lenguaje favorece a las mujeres con 17 puntos más en promedio, mientras que en Matemática se reduce a lo largo de la trayectoria escolar, llegando incluso a revertirse en 2do Medio.

Añadió que “es importante señalar que no se han registrado retrocesos respecto a años anteriores y, en comparación con 2022, estamos en la senda de la recuperación educativa. Desde el Ministerio de Educación, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas para fortalecer la educación en Magallanes”, subrayó.

Por su parte, Mónica Cerro Mercado, explicó acerca del proceso: “El plan nacional de evaluaciones se trabaja de manera conjunta con el Ministerio de Educación, con el Consejo Nacional de Educación, de manera tal de tomar la mejor definición de cuáles son las pruebas y cuáles son los niveles más adecuados para cada año. La metodología consta de dos grandes áreas, primero el área académica, que este año evaluó matemática y lenguaje en 4to básico, 6to básico y 2do medio, que son cuestionarios, que los niños rinden en dos días, pruebas estandarizadas y también se agregan los cuestionarios que responden las familias, los directores, los docentes y los mismos estudiantes sobre los indicadores de desarrollo personal y social”.

Respecto a estos cuestionarios y a los resultados en general, Mónica Cerros Mercado indicó que "se aprecia que existe una relación positiva entre establecimientos, comunidades que generan expectativas altas en los estudiantes", añadiendo que tienen mejor desempeño estudiantes que sienten que su colegio es un ambiente protegido. En tanto remarcó que que ha sido positivo entregar tempranamente los resultados de la prueba SIMCE, porque las comunidades educativas utilizan los resultados del año anterior para mejorar y ajustar las planificaciones obteniendo resultados óptimos.