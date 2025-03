Senado continúa escuchando a pescadores y la industria en debate sobre nueva Ley de Pesca

Respecto a la petición de parte del Ejecutivo de acelerar la tramitación, la Comisión de Hacienda acordó sesionar el lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de abril. Esos días se seguirá escuchando a dirigentes de la industria y los pescadores.

Un debate acerca de la pesca ilegal de la merluza común fue la antesala a la ronda de audiencias que realizó esta jornada, la Comisión de Hacienda, en el marco del estudio del proyecto que fija un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.

La propuesta que cursa segundo trámite que ya fue analizada por la Comisión de Recursos Marítimos, Pesca y Acuicultura, busca introducir cambios en el fraccionamiento en 18 pesquerías, reduciendo las actuales cuotas de captura del sector industrial y aumentando las del artesanal, entre las que se encuentran la anchoveta, la sardina común, la merluza común y la jibia, entre otras.

Esta semana, la instancia de Hacienda comenzó a escuchar a una veintena de actores luego que organizaciones y particulares solicitaran tomar parte del debate. Hoy se hicieron presentes el economista Patricio Arrau; el socio de Econsult, Andrés Osorio; la presidenta de la Confederación Nacional de la Pesca Artesanal, Zoila Bustamante; y el representante de la Federación de Tripulantes Pesqueros, Sergio Vera.

La Comisión continuará con el proceso de escucha el lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de abril, por lo que se espera someter a votación la norma que cuenta con urgencia, a fines de esa semana. El lunes estarán invitados los ministros de Economía, Nicolás Grau; y de Hacienda, Mario Marcel.



MERLUZA Y EXTRACCIÓN ILEGAL

En la primera parte de esta jornada, los senadores Felipe Kast (presidente) y los senadores integrantes Daniel Nuñez, José García, Ricardo Lagos y Gastón Saavedra abordaron el punto que genera mayores diferencias legislativas: la cuota para la merluza común. De hecho, el subsecretario de Pesca, Julio Salas reconoció que “dado que la Cámara Baja aprobó una cuota de 70-30 (artesanal-industrial) y en la Comisión de Pesca se aprobó 43-57, todo indica que esto va a pasar a Comisión Mixta”.

La autoridad admitió que “la pesquería de la merluza normal está sobreexplotada, los registros de desembarco no dan total cuenta efectiva de lo que se extrae porque existe mucha pesca no declarada o ilegal (…) El arte de pesca que usa la industria es menos selectivo que el artesanal. Al norte del Maule ya no está habilitada su extracción por el desgaste del recurso, hoy está en la cuenca de los grandes ríos. Así los pescadores se han reconvertido a la jibia”.

De manera transversal, los senadores advirtieron la necesidad de establecer una política pública para perseguir la ilegalidad. Se indicó que “es complejo legislar un porcentaje, una proporción, si no sabemos realmente cuánto se saca, si no hay un registro” (…) “Acá no podemos sacar toneladas de un bolsillo y pasárselas a otro bolsillo, eso no es sostenible” (…) “Si se pesca más de lo autorizado, estamos en un problema” (…) “Sabemos que este tema no responde a la idea matriz de esta norma, pero hay que hacerse cargo de alguna manera”.

AUDIENCIAS

Volviendo al proyecto propiamente tal y retomando el compromiso de escuchar a los invitados, el economista Patricio Arrau explicó que “las industrias de consumo humano requiere una captura propia mínima de producción para subsistir (…) Este proyecto es extremadamente recaudador, conociendo a Hacienda, estoy seguro que no está intentando recaudar con esto porque hay problemas de distorsión (…) Ya la industria paga una royalty altísimo, si se calculan las licitaciones sería muchísimo más”.

Luego, el socio de Econsult, Andrés Osorio aseguró que “los ingresos fiscales subirían un 30% respecto al 2025, y esto pasaría aunque no se concrete una licitación de una cuota adicional de jurel. Con este proyecto, una empresa de jurel, vería duplicada su tasa impositiva y no provocaría mayor competencia. Creo que hay que estudiar las consecuencias económicas más en detalle”.

En tanto, la presidenta de Confederación Nacional de la Pesca Artesanal (CONAPACH), Zoila Bustamante manifestó que «apoyamos la decisión de separar esta parte del proyecto que es el corazón y apoyamos lo aprobado en la Cámara pero este proyecto no da cuenta de las necesidades reales. Necesitamos un aumento mayor en el caso del jurel pero se necesita ver el fraccionamiento. También la ley debe considerar un plazo de revisión de las cuotas pensando en el cambio climático”.

Por su parte, Sergio Vera de la Federación de Tripulantes Pesqueros (FETRINECH) abordó la situación de los trabajadores del sector industrial aclarando que más allá de la polémica política, “la ley de pesca fue un acuerdo entre los sectores”. El dirigente explicó que la empresa en que se desempeña es Pacificblu, y si el proyecto se aprueba, quedarían 890 personas desempleadas y 2 mil 550, de manera indirecta”.