Senador Kusanovic cita al Ministro de Transportes y al Subsecretario de Telecomunicaciones para dar explicaciones en el Senado tras apagón en la Zona Austral





A través de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones el parlamentario exigió la presencia de las autoridad para dar explicaciones tras el corte de comunicaciones que afecto a la región.



El senador Alejandro Kusanovic, relató en la comisión de Transportes y de Telecomunicaciones del Senado, la situación ocurrida el pasado 8 de marzo en la región, que dejó a miles de personas incomunicadas durante más de 4 horas, exigiendo explicaciones a las autoridades de la cartera.

Según datos preliminares informados luego del apagón en las comunicaciones, el corte se habría producido por un acto de vandalismo que afectó la fibra óptica en la zona de Puerto Montt, dejando sin servicios de telecomunicaciones a toda la zona austral, incluyendo las regiones de Aysén y Magallanes, desde aproximadamente las 16:15 hasta cerca de las 21:00 horas.

El parlamentario, advirtió que “estamos hablando de un hecho gravísimo. No puede ser que todo el sistema de telecomunicaciones dependa de un solo cable y que, además, durante esas horas no exista ningún tipo de comunicación oficial para informar a la ciudadanía. Esto demuestra una vulnerabilidad inaceptable”.

“Hay dos temas de fondo: primero, cómo es posible que un solo corte deje incomunicada a toda una zona del país; y segundo, por qué no existe un sistema de emergencia que informe a la población a través de otros medios, como la radio. Esto afecta directamente la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía”, concluyó el senador.

Ante la magnitud del apagón digital que vivió la región de Magallanes, el parlamentario exigió que en la próxima sesión de la comisión de Transportes, comparezcan el Ministro de Transportes, el Subsecretario de Telecomunicaciones y el Director Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SERNAPRED) para explicar lo sucedido y detallar las medidas que se implementarán para evitar que se repita.