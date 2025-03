Senador Kusanovic por pago de bono a jubilados del 4%: “los pensionados no pueden seguir esperando más, por eso es positivo que se pague pronto, aun cuando no estamos del todo conforme”.

Reacciones del parlamentario, luego que el Gobierno anunciará el inicio del procedimiento de pago del bono para los jubilados de la ex Caja de Empleados Particulares.

Se van a cumplir 3 años desde que el senador, Alejandro Kusanovic, se reunió por primera vez con la directiva de los pensionados del 4%, buscando una solución que permita la devolución de las cotizaciones adicionales que realizaron para sus pensiones y que no fueron reconocidas al momento de jubilar. Lo que originó el compromiso del parlamentario y el ingresó de un proyecto de acuerdo, presentado por Kusanovic, requiriendo al Gobierno una reparación para estos adultos mayores.

Solución que, finalmente, se concretó en el mes diciembre pasado, al aprobarse la Ley de Reajuste al Sector Público, donde se considero un bono reparatorio a quienes hayan tenido la calidad de imponentes en condición de Trabajadores de la ex Caja de Empleados Particulares y cuenten, a lo menos, con un año de imposiciones durante los años 1958 y noviembre de 1977, en la Región de Magallanes.

Sobre el pago del bono que propuso el Ministerio de Hacienda, el parlamentario no sólo transparentó su disconformidad con los montos de dinero, sino que también por haber dejado fuera del bono a los herederos, manifestando sobre el particular que “los pensionados no pueden seguir esperando más, por eso es positivo que se pague pronto, aun cuando no estamos del todo conforme. A pesar del gran trabajo que realizamos en conjunto con la directiva del 4%, este bono fue insuficiente para cumplir con nuestras expectativas. Sin embargo, añadió que, “al menos pudimos gestionar que se incorporé en el bono a los pensionados con menos de 6 años de cotizaciones, que originalmente habían quedado fuera”, afirmó Kusanovic.

Además el parlamentario detalló que recientemente “nos contactamos con Hacienda, para transmitirle la preocupación que existe por los beneficiarios que quieren iniciar este trámite, pero que están fuera de la región.También le manifestamos nuestra preocupación por las personas que están postradas, que no pueden asistir personalmente a realizar este trámite a ChileAtiende, y puedan gestionar los apoyos necesarios para estos pensionados”.

Finalmente Maria Teresa Vargas, presidenta de la agrupación del 4%, fue bastante crítica al referirse al pago del bono, catalogando de “miserable”, y manifestando que “la gente que falleció esperando debe estar revolcándose en su tumba, hay familiares de los fallecidos que no tienen para subsistir y se burlaron dejándolos fuera” concluyó.