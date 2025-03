Sentencia judicial en ENAP revela vulneración de derechos fundamentales, afirma sindicato

El reciente fallo del Juzgado de Letras del Trabajo en Punta Arenas, que acoge una denuncia de tutela por vulneración de derechos a la integridad psíquica de un trabajador despedido el 25 de abril del año pasado por ENAP Magallanes, ha reavivado el debate en materia de relaciones laborales al interior de la empresa, siendo duramente criticada por el Sindicato de Trabajadores ENAP Magallanes.

Graciela Vásquez, Presidenta del Sindicato, declaró, “Las enapinas y enapinos nos sentimos orgullos de la empresa donde laboramos, sin embargo, no podemos decir lo mismo de quiénes la administran hoy en día. Con un modelo de relaciones laborales desgastado que no es capaz de ver a las ‘personas’ y humanizar los temas, se vuelve una constante al interior de la empresa y que esta misma no ha podido resolver.”

La organización sindical había alertado en reiteradas ocasiones sobre tratos contrarios a la dignidad de las personas despedidas en esa fecha, afectando a 29 de sus socios. En este contexto, Vásquez enfatizó: “Es contradictorio que una empresa del Estado que avanza en materias de Gobierno y hacia un futuro sostenible no converse en la misma línea en materia de derechos fundamentales.

Las altas autoridades de la empresa siempre han sido enfáticas en señalar que respetan los derechos de los trabajadores; lamentamos decirlo, pero no es así, y no lo decimos sólo como sindicato, sino también los tribunales de justicia y la autoridad administrativa. O, por lo menos, esa definición no alcanza a llegar a Magallanes.”

El sindicato en su oportunidad también señaló que: “El Gerente General, posterior a los despidos, nos manifestó que era necesario desvincular a ciertos trabajadores para que ingresaran personas calificadas en otras competencias, pero creemos que eso no fue bien entendido en Magallanes, donde hubo una evidente ‘pasada de cuentas’ en muchos casos. Las excusas posteriores no fueron más que aspirinas para aminorar la crueldad de sus acciones.”

Según antecedentes del Sindicato, los despidos se justificaron “por necesidad de la empresa” y se realizaron en diversas áreas, solo para reemplazar a los despedidos con nuevos empleados que realizaban las mismas funciones. “Como Sindicato defendemos la empleabilidad y estamos muy felices con las nuevas contrataciones, la mayoría sindicalizados con nosotros; sin embargo, nos incomoda saber que los despidos pudieran haber sido ‘pasadas de cuentas’ y además con vulneración a los derechos fundamentales. Seguiremos sumando casos en que trabajadores con gran trayectoria e historias impecables, se ven forzados a abandonar la empresa en una estela de acciones vulneratorias”, agregó Vásquez.

Por otro lado, el Sindicato señala que ENAP ha enfrentado cerca de 60 multas administrativas por infracciones legales derivadas de estos despidos, alcanzando cifras millonarias. “Estamos hablando de una cifra millonaria por despedir personas incurriendo en errores y faltas que no se justifican y cuyos ejecutivos responsables de los procesos “nunca son responsables”.

La empresa no ha estado a la altura de las circunstancias y menos con despedir personas a pocos días de entrada en vigencia la Ley Karin el 2024, como si el único propósito fue quitar todas aquellas “piedras del camino” que le significaban. El modelo de relaciones laborales ha fallado en tanto establezca límites de acción a los sindicatos con pronunciamientos que poco distan de una empresa modelo al grado de querer establecer una única vía de canales: entenderse por oficios, entenderse por reuniones o entenderse por la prensa; lo cual ha dejado de manifiesto que si es por la prensa escrita no seremos recibidos por la Gerencia, lo cual nos parece una clara práctica discriminatoria y antisindical, donde todos saben que no todos los sindicatos son tratados de la misma forma, expresa el Sindicato de Trabajadores ENAP Magallanes.

Finalmente, Vásquez concluyó: “Estaremos muy atentos a las gestiones de la empresa en virtud de la resolución de Tribunales a favor de este trabajador, sobre todo en lo que refiere a disculpas públicas por parte de la empresa, ya que todos los trabajadores merecen respeto, especialmente aquellos con una trayectoria impecable. Nos alegra el resultado de este fallo.”