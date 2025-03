Seremi de Educación acompañó inicio de clases del Colegio Luterano

Se dio inicio al año escolar en algunos establecimientos educacionales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. En esta oportunidad, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, junto a la jefa del Departamento Provincial de Educación (Deprov), Carolina Álvarez Antonin, visitaron el Colegio Luterano de Punta Arenas donde compartieron con su comunidad educativa, encabezada por su directora, Claudia Vera Aburto.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, explicó que “ha sido un sello de nuestra gestión acompañar a las distintas escuelas y liceos en el inicio de los años escolares. Si bien la mayoría de los establecimientos educacionales comenzarán sus clases la próxima semana, hay algunos que lo han hecho ésta con el objetivo de tener una semana de descanso en septiembre. Hoy, muy temprano, junto a la jefa del Deprov tuvimos la oportunidad de conversar con estudiantes del Colegio Luterano quienes se mostraron felices de volver a las aulas y reencontrarse con sus compañeros y compañeras de curso. Les deseamos un provechoso 2025 tanto a las y los estudiantes, como a los demás integrantes de la comunidad educativa”.

Durante el primer bloque, las autoridades educativas, recorrieron las salas de clases del establecimiento subvencionado saludando a las niñas, niños y jóvenes, para luego participar en el templo de una ceremonia religiosa dirigida por el capellán Jan Meyer y la directora Claudia Vera Aburto.

“Como comunidad Colegio Luterano, obra diacónica de la Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes, esperamos este nuevo año concretar todos nuestros objetivos y metas contenidos en el proyecto educativo institucional que nos lleven a ser una comunidad educativa que, a través de una sólida formación valórica y académica, guíe a las y los estudiantes para ser personas que, con sus talentos y dones, colaboren en la construcción de un mundo más justo, equitativo, inclusivo y participativo”, expresó quien lidera el establecimiento.

Finalmente, la estudiante Constanza Cheuque Catalán, de tercer año medio del Colegio Luterano, contó que "ha sido agradable este primer día de clases. Estoy contenta de ver a mis compañeros, me gusta mi colegio, estoy desde prekínder aquí", agregando que espera tener un buen rendimiento con las materias a rendir a lo largo del año.