Si la elección presidencial fuera el próximo domingo, Evelyn Matthei y Carolina Tohá pasarían a segunda vuelta

En tercer lugar aparece José Kast (14%) en empate con Johannes Kaiser (13%). Más atrás les siguen Parisi (6%), Mayne-Nicholls (3%), Rincón (1%), Artés (1%) y Undurraga (1%). El 12% no sabe, no responde, no votaría.

Si Kaiser no llegara a la primera vuelta, Matthei llegaría a 29%, Tohá a 22% y Kast a 21%. En el caso de que la candidata oficialista fuese Jeannette Jara, Matthei obtendría 31%, Kast 13%, Kaiser 13% y Jara un 9%. Y sin Kaiser ni Tohá, Matthei llegaría a 32%, Kast a 19% y Jara a 9%.

En preferencia presidencial espontánea, la candidata de Chile Vamos se mantiene en el primer lugar revirtiendo su tendencia a la baja subiendo 3pts y alcanzando 20%. Le sigue Kaiser con 11% (-2pts), Kast con 10% y Tohá con 8% (-2pts). Más atrás están la expresidenta Bachelet (5%, -1pto), Tomás Vodanovic (4%, +3pts), Jeannette Jara (2%, +1pto), Franco Parisi (1%), Vlado Mirosevic (1%) y Daniel Jadue (1%). El 31% (-7pts) no sabe o no responde.

Por su parte, en la tercera semana de marzo, 32% (+4pts) aprueba y 63% (-4pts) desaprueba la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Sobre las filtraciones de los chats de la diputada Karol Cariola, 79% supo o escuchó hablar del tema, a 54% le pareció mal que haya ocurrido y 66% cree que detrás de la filtración hay una intencionalidad política. A su vez, 52% está de acuerdo con que los medios publiquen conversaciones privadas entre personas que ocupan cargos públicos.

Elecciones presidenciales

Evelyn Matthei se mantiene en el primer lugar de las preferencias presidenciales con 20% (+3pts), seguida por Kaiser con 11% (-2pts), Kast con 10% y Tohá con 8% (-2pts).

Luego están están la expresidenta Bachelet (5%, -1pto), Tomás Vodanovic (4%, +3pts), Jeannette Jara (2%, +1pto), Franco Parisi (1%), Vlado Mirosevic (1%) y Daniel Jadue (1%). El 31% (-7pts) no sabe o no responde.

Si la elección fuera el próximo domingo, Matthei y Tohá pasarían a segunda vuelta, con 27% y 22% respectivamente. En tanto, Kast alcanzaría un 14%, Kaiser un 13%, Parisi un 6%, Harold Mayne-Nicholls un 3%, Ximena Rincón un 1%, Eduardo Artés un 1% y Alberto Undurraga un 1%.

Si el escenario fuera distinto y Kaiser no participara, Matthei llegaría a 29%, Tohá a 22%, Kast a 21%, Parisi a 9%, Mayne-Nicholls a 2%, Rincón a 1%, Artés a 1% y Undurraga a 1%.

En el caso de que la candidata oficialista fuese Jeannette Jara, Matthei obtendría un 31%, Kast un 13%, Kaiser un 13%, Jara un 9%, Parisi un 6%, Mayne-Nicholls un 4%, Artés un 3%, Rincón un 2% y Undurraga un 1%.

Y sin Kaiser ni Tohá, Matthei llegaría a 32%, Kast a 19%, Jara a 9%, Parisi a 7%, Artés a 5%, Mayne-Nicholls a 4%, Rincón a 2% y Undurraga a 1%.

Evaluación gabinete

Jaime Pizarro es el ministro mejor evaluado con 71% (-4pts) de aprobación. Luego están Álvaro Elizalde (58%, +8pts), Jeanette Jara (58%, +5pts), Antonia Orellana (57%, +7pts), Ximena Aguilera (56%, +5pts), Carolina Arredondo (52%, -9pts) y Mario Marcel (51%, +6pts).

Con menos del 50% de aprobación están Luis Cordero (48%), Jaime Gajardo (48%), Nicolás Grau (48%, +6pts), Carlos Montes (44%, +4pts), Adriana Delpiano (42%) y Nicolás Cataldo (40%, -3pts).

Filtraciones de chat

79% supo o escuchó hablar sobre las filtraciones de los chat de la diputada Karol Cariola.

A 54% le pareció mal que haya ocurrido versus 44% que le pareció bien.

66% cree que detrás de la filtración hay una intencionalidad política, mientras 27% considera que los chats son de interés público.

44% cree que los responsables de la filtración a los medios de comunicación son las personas y abogados que forman parte de los procesos judiciales, frente a 35% que responsabiliza a la fiscalía y 16% a los propios medios.

Un 48% piensa que los medios de comunicación pagan por esa información, 35% que las filtraciones provienen de partes interesadas y 11% que la información se obtiene a través de investigaciones periodísticas.

71% está de acuerdo con que los miedos publiquen conversaciones privadas que den cuenta de un delito y 52% con que publiquen conversaciones entre personas que ocupan cargos públicos.

En cambio, 73% está en desacuerdo con que se publiquen conversaciones privadas que menoscaben la dignidad o que afecten la honra de terceras personas y 76% con que se publiquen conversaciones privadas entre amigos/amigas.