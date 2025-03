Slep Magallanes y Colegio de Profesores sostienen diálogo sobre mejoras en condiciones laborales

Por poco más de tres horas se extendió la reunión en la que participaron dirigentes regionales del Colegio de Profesores, directivas comunales de esa organización y representantes de las escuelas rurales junto al Seremi de Educación y el director ejecutivo del SLEP Magallanes.

A este encuentro asistieron también enviados del Ministerio de Educación, tal como habían solicitado los dirigentes del profesorado para dar curso a las conversaciones que permitan avanzar en mejoras de las condiciones salariales y el bienestar de los docentes en el sistema público.

La presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante, remarcó que su objetivo es alcanzar un alza en las remuneraciones e indicó precisamente que “vino gente de la Dirección de Educación Pública, vino gente de la Subsecretaría representando al ministro. Existen unas contrapropuestas y hay que bajarlo a las bases que son las que van a decidir qué va a pasar de aquí a mañana”. Agregó que esperan trabajar durante el año el tema de aumento salarial e instó a los parlamentarios de la región a involucrarse en este diálogo.

Por su parte, el director ejecutivo del SLEP Magallanes, Mario García Martínez, resaltó tras el encuentro que “el Colegio de Profesores tiene una visión de poder trabajar por mejorar las condiciones de los colegas sin hipotecar los derechos educativos, que son prioritarios para nuestros niños y jóvenes”.

García reiteró que el SLEP Magallanes no puede comprometer un alza de remuneraciones porque se trata de una materia que no está dentro de sus competencias. Pero dijo además que no se puede cerrar la puerta al diálogo sobre esa y otras materias de interés para el desarrollo de los profesores.

“Tenemos varias propuestas para los profesores de la región y mañana estaremos convocando a un espacio de trabajo ampliado que no solo considera al Colegio de Profesores, sino también a los sindicatos y a representantes de otros colegas que a lo mejor no participan en ninguna de estas instancias”, indicó.

El Seremi de Educación, Valentín Aguilera, añadió que “ha sido un importante espacio de diálogo el que se ha dado hoy en el Servicio Local de Educación Pública, donde hemos participado junto a representantes de distintos estamentos del Ministerio de Educación, como lo solicitó hace algunos días el Colegio Regional de Profesores y Profesoras, que estuvo representado por dirigentes de todas las provincias. Pudimos conversar sobre distintas propuestas que planteó el Slep Magallanes sobre mejoras en las condiciones laborales de los docentes, teniendo en cuenta un trabajo colaborativo a corto, mediano y largo plazo. Esperemos por el bien tanto de los docentes como de los estudiantes y las familias de nuestra región, el diálogo y el entendimiento prevalezcan”.

Mario García informó además que en el primer día de trabajo en los establecimientos educacionales hubo normalidad y que el SLEP Magallanes tiene todo dispuesto para el inicio de clases a partir del miércoles.