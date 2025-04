23 Instaladores eléctricos clase D reciben su certificado de ChileValora

Proceso fue posible gracias a la gestión intersectorial coordinada por ChileValora, con apoyo de la empresa Aguas Magallanes y el centro de evaluación Jes&Dor.

Punta Arenas, abril 2025.- En una nueva ceremonia de certificación de competencias laborales liderada por ChileValora -servicio dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social- un total de 23 nuevas y nuevos instaladores eléctricos clase D recibieron su correspondiente certificado que les otorga una validación a sus conocimientos, ampliando sus opciones de empleabilidad.

Este evaluación y posterior acreditación de competencias laborales fue posible gracias a la coordinación desarrollada por ChileValora con el apoyo financiero de Aguas Magallanes a través del programa de franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y del centro evaluador Jes&Dor que desarrolló todo el proceso.

Una de las ventajas que tiene esta distinción, además, es que otorga la certificación SEC (de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles) a quienes completaron con éxito su proceso.

El Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz Pivcevic, declaró: “Estamos muy contentos de entregar la certificación laboral a 23 instaladores e instaladoras eléctricas clase d que ayuda en su desarrollo laboral. Quiero felicitar y agradecer a Aguas Magallanes por el impulso a este proceso, a Chile Valora y, por cierto, a las 23 personas que culminaron exitosamente este proceso, particularmente a las mujeres, porque a través de ellas se va acortando la brecha de participación femenina en labores que históricamente han sido masculinizadas pero que es necesario estrechar para ir potenciando su ingreso a este tipo de sectores”.

Por su parte, la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, valoró cómo a través de cada una de las ceremonias de certificación del último año, se han ido sumando mujeres en espacios laborales no tradicionales. “Nuevamente, tenemos un grupo de mujeres que certificaron su experiencia y conocimientos en un área que es poco tradicional para el empleo femenino, con lo cual, paulatinamente, hemos ido avanzando en este objetivo de integrar mujeres en estos espacios laborales”, subrayó.

Javiera Alegría, una de las flamantes instaladoras eléctricas certificadas en esta ceremonia, recalcó su alegría tras recibir su diploma. “Estoy súper contenta, agradecida de haberme certificado. Yo estoy trabajando en Salfa y mi jefe me inscribió para poder certificarme. Tuve que rendir una prueba y después un examen práctico y teó0rico. A mí me parece demasiado bien, porque me sirve para tener más experiencia laboral para poder trabajar en otros lugares, así que lo encuentro excelente para mí”.

“Este es el primer grupo de personas certificadas que son apoyados por la franquicia tributaria de la empresa Aguas Magallanes. Ellos ponen a disposición estos fondos para que nosotros podamos también distribuir y trabajar en conjunto con la comunidad. También es importante relevar el perfil que es un instalador eléctrico clase D que, además, tiene una certificación SEC. Tuvimos estudiantes egresados del Instituto Don Bosco, también grupos de pymes, comunidad y vecinos. Así que estamos muy contentos con este proceso”, destacó la coordinadora regional de Chile Valora, Marilyn Cárdenas González.

“Nosotros somos vecinos de los lugares donde trabajamos y también tenemos un interés por entregar un apoyo social a la comunidad y qué mejor manera que ayudar a estos jóvenes que están naciendo a la vida laboral certificando sus competencias, las que aprendieron en el colegio, que les va a permitir tener una herramienta más para desenvolverse en la vida cotidiana. La invitación para ellos es a crecer como instaladores, seguir estudiando y desarrollándose”, señaló el gerente regional de Aguas Magallanes, Christian Adema.