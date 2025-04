9 Médicos/as y una odontóloga, llegan a reforzar atención de salud pública en Magallanes

9 médicos/as y una odontóloga se sumaron a la Red Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, profesionales conocidos como “generales de zona”, que mediante su etapa de destinación y formación (EDF) mediante el Art. 8 de la Ley 19.664, vienen a fortalecer la atención de los establecimientos hospitalarios y de Atención Primaria de la Región.

La presentación de los y las profesionales, cuyas destinaciones consideran el hospital comunitario Dr. Marco Chamorro de Porvenir, hospital comunitario Cristina Calderón Puerto Williams, hospital Dr. Augusto Essmann, CESFAM Dr. Juan Lozic de Puerto Natales y los CESFAM Dr. Mateo Bencur, Dr. Thomas Fenton y Dr. Juan Damianovic de Punta Arenas, fue oficializada por la directora del Servicio, Verónica Yáñez, junto a la SEREMI de Salud, Dra. Francisca Sanfuentes y el delegado capítulo Magallanes de los Médicos Generales de Zona, Dr. León Cohen.

En la ocasión, la directora SS Magallanes comentó que, ellos vienen a reforzar la Red Asistencial desde distintos lugares del país, potenciando la mirada territorial y fortaleciendo los establecimientos hospitalarios y de APS. “El día de hoy, estamos dándole la bienvenida a estos 10 nuevos profesionales, 9 médicos y médicas y una odontóloga que se incorporan a nuestra Red Asistencial, ellos van a ir a las diferentes comunas; también, estamos muy contentos de haber podido gestionar a nivel ministerial, cupos adicionales y así hoy tenemos un cupo adicional que va a reforzar la atención en Cabo de Hornos con una médica, pero también una odontóloga que va a ir a Porvenir, esto es adicional a los cupos que originalmente teníamos establecidos”, destacó la autoridad de salud.

Agregando Verónica Yáñez que, “para este proceso de selección, se realiza un concurso a nivel nacional para el cual ellos postulan y ellos también acceden voluntariamente a venir a la región, por lo tanto, como bien señalaba, el representante de Médicos EDF, acá estamos seleccionando a los mejores profesionales para poder venir a la zona y entregar lo mejor de sí”.

Por su parte, la SEREMI DE Salud Dra. Francisca Sanfuentes, recordó que esta es una estrategia ministerial que tiene años de evolución y que ha sido muy positiva en su evaluación. “Ellos van a llegar a los distintos CESFAM y Hospitales de nuestra región, a incorporarse a los equipos de salud para desarrollar su trabajo durante los próximos años; esta política pública que significa este ciclo de destinación y formación y que tiene muchos años de trayectoria, sigue siendo de vital importancia en regiones como la nuestra, porque nos permite llegar con profesionales muy bien formados a los distintos establecimientos que muchas veces por su lejanía, por su condición de aislamiento geográfico, tenemos dificultades para que lleguen médicos y profesionales de la salud, si no es a través de estos programas del estado y del ministerio de salud en particular que buscan este objetivo”, indicó.

De igual forma, la SEREMI Sanfuentes, recordó la experiencia que involucró para ella, ser general de zona en Magallanes. “Es una tremenda oportunidad de aprendizaje, de conocer cómo funcionan los equipos de salud de la Red, desde la Atención Primaria, también aprender de gestión, a trabajar en conjunto con la comunidad a desarrollar estrategias de participación social y poder ver en forma directa lo que significa el impacto de la promoción de salud, de la prevención de salud y el trabajo de los determinantes sociales, que además no se hace solo desde el box de atención médica o con los profesionales o los técnicos que se trabaja directamente, sino que se hace además con el intersector”.

Nuevos profesionales EDF

Desde Concepción llegó Melissa Orellana, quien se trasladará hasta Cabo de Hornos, para desempeñarse en el Hospital Comunitario Cristina Calderón. “Me encuentro muy contenta de poder llegar a brindar atención en salud a un lugar tan extremo como es Puerto Williams, que lamentablemente aún no he tenido la oportunidad de conocer en carne propia, pero al cual estoy dispuesta a ir y entregar lo mejor de mí para brindar la atención que la población requiere y necesita”, indica la penquista, quien reconoce que la región de Magallanes por sí es un desafío muy grande, que no todas las personas van a poder tener en su carrera profesional.

Egresada de la Universidad de Chile, pero nacida y criada en Arica, la odontóloga Giselle Rivera, es la única profesional de su área que se suma este año a los profesionales EDF en Magallanes, siendo su destino el Hospital Comunitario Dr. Marco Chamorro Iglesias. “Me encantó la idea de venir a esta zona a aportar un poco con salud oral para todas las personas de Porvenir”.

Dentro de los desafíos que marca la profesional se encuentran, conocer a la población, integrarse a la red, alinear de acuerdo a los objetivos estratégicos de lo que es el Plan Nacional de Salud Oral.

También de la Chile como alma mater, Sofía Obrecht, llegó a Punta Arenas con su familia, para desempeñarse durante los próximos años como médico EDF del CESFAM Dr. Mateo Bencur. “Muy ilusionada también por la llegada a esta región, tan alejada para algunos, yo había tenido la suerte de estar aquí de paso, las veces que había venido me había enamorado de la región. La verdad encuentro un entorno natural precioso, qué alegría por despertarse y como con estas vistas, también la calidez de las personas que nos han recibido acá, yo vine con mi familia, con mi esposo y la verdad, todos han sido muy acogedores, los colegas también muy preocupados de dónde llegamos, para qué decir el servicio que nos hace esta inducción, que nos prepara un poco para todo lo que se viene y nada, con las mejores de las ganas para dar lo mejor que tengo para ofrecer a la población de Punta Arenas”.

Consignar que, con la llegada de estos 10 profesionales, Magallanes cuenta actualmente con 49 médicos/as y 6 odontólogos/as en etapa de destinación y formación, quienes se desempeñaran en los respectivos establecimientos a contrata con el Servicio de Salud Magallanes como empleador. Su permanencia no podrá exceder los 9 años y a partir del 3° año, y como máximo hasta el 6° año, podrán postular a los Programas de Especialización Médica que otorga el Ministerio de Salud.

Los nuevos profesionales y sus destinaciones:

• Maria Jose Sáez Terrazas, Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.

• Luis Cáceres Verdugo, Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.

• Florencia Abad Torrealba, Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.

• Javier González Limidoro, CESFAM Dr. Juan Lozic Puerto Natales.

• Valeria Fernández Venegas, Hospital Dr. Marco Antonio Chamorro.

• Gisell Rivera Aguilar, Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias.

• Enzo Barbieri Muñoz CESFAM Dr. Thomas Fenton.

• Melissa Orellana Guzmán Hospital Comunitario Cristina Calderon.

• Sofía Obrecht Larraín, CESFAM Dr. Mateo Bencur.

• Javier Cornejo Mejías, CESFAM Dr. Juan Damianovic.