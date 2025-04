Autoridades refuerzan campaña de vacunación contra la influenza con operativo en colegio Francés

Informaron que proceso avanza a buen ritmo, pero el mensaje es a no relajarse y vacunarse antes del peak de enfermedades respiratorias.

Punta Arenas, 8 de abril de 2025 – Con el objetivo de acercar la vacunación a la comunidad escolar y reforzar la cobertura de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2025, un equipo del Centro de Salud Familiar (CESFAM) Dr. Juan Damianovic, realizó un operativo de vacunación contra la influenza en el Colegio Francés de Punta Arenas, como parte del despliegue de los centros de atención primaria de salud en establecimientos educacionales de la región.

Al respecto, la Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, destacó la importancia de estas acciones. “Estamos reforzando la estrategia que se desarrolla en conjunto con todos los equipos de la atención primaria, que salen a los establecimientos de salud a vacunar a todos los niños y niñas de hasta quinto básico, así como también a los profesores y asistentes de la educación, para que puedan estar protegidos contra estos virus respiratorios, y en particular contra la influenza, antes de que empiece el período más complejo de circulación viral”.

Destacó que la campaña de vacunación ya está en marcha en diversos establecimientos educacionales y agradeció al Colegio Francés por permitir reforzar el llamado a las familias. Subrayó la importancia de las jornadas en terreno en toda la región y señaló que, aunque el ritmo de vacunación es bueno, no podemos relajarnos.

Isidora González, estudiante de 5to básico que participó del operativo de vacunación, entregó un mensaje a otros niños: “Es importante vacunarse para no enfermarse tan grave. A los niños que tienen miedo les diría que no duele, y que ayuda a que no te enfermes.»

Por su parte, el Seremi de Gobierno enfatizó la relevancia de la campaña. “Hoy día estamos acercando los puntos de vacunación a los establecimientos educacionales para que pueda ser aún más la población objetivo que pueda inmunizarse. Ya vamos en un 42% de cobertura gracias a una campaña que ha comenzado antes en el mes de marzo, y que ha sido muy bien realizada por el Ministerio de Salud, en coordinación en este caso, con el Ministerio de Educación. Es muy importante, ustedes mismos veían a los niños que hacían el llamado a vacunarse, porque nosotros tenemos una estrategia a nivel nacional que ha funcionado durante mucho tiempo y largos años, donde el poder vacunarse salva vidas, pero además también previene complicaciones de algunas enfermedades, a diferencia de lo que algunos líderes de opinión de algunos sectores también puedan estar opinando a nivel nacional”.

El Seremi de Educación, Valentín Aguilera, indicó que: “Valoramos los esfuerzos que está haciendo la autoridad sanitaria para poder desplegar el proceso de vacunación contra la influenza en todos los establecimientos educacionales de nuestra región. Hoy día se parte con el Colegio Francés, pero, sin embargo, se va a extender a todos los establecimientos educacionales, especialmente considerando la población objetivo. Es una contribución importante que permite, por un lado, prevenir la aparición de enfermedades respiratorias, pero también procura desde el punto de vista pedagógico que no tengamos alteración a la asistencia, ya que nos estamos acercando paulatinamente al invierno y que por supuesto podamos tener la mejor asistencia posible en este periodo”.

A nombre de la Red Asistencial, Romina Leiva, enfermera referente del Servicio de Salud Magallanes, señaló que la región cuenta con 15 puntos de vacunación fijo, ubicados en los establecimientos de atención primaria, hospitales comunitarios, Hospital Clínico de Magallanes y vacunatorios privados en convenio. “Efectuar un llamado a la comunidad magallánica a reforzar el buen uso de la Red Asistencial, de los dispositivos de urgencia, el uso de las mascarillas cuando acudan a los servicios de urgencia y también de manera preventiva. Hacer el llamado a la comunidad a llevar a los niños y personas mayores que les corresponde la vacunación”.

La Directora del Colegio Francés, Priscilla Lizondo, expresó su orgullo por ser parte del inicio de la vacunación contra la influenza, destacando su importancia para evitar contagios en familias y comunidades. Hizo un llamado a los padres y apoderados a llevar a sus hijos a los vacunatorios si por diversos motivos no reciben la vacuna en el colegio, enfatizando la necesidad de tomar conciencia sobre la relevancia de la inmunización para la salud de todos.

Situación de circulación viral

Con relación a la circulación viral en la región, la Seremi Sanfuentes explicó que, aunque la circulación viral se ha mantenido relativamente estable y aún no se registra un aumento significativo en consultas respiratorias o hospitalizaciones, lo que se proyecta es que dentro de poco esto va a empezar a ocurrir. Actualmente, además de rinovirus y otros virus, ya circulan influenza y COVID-19 en la comunidad. Ante este escenario, enfatizó la importancia de la vacunación contra la influenza, instando a todas las personas que forman parte del grupo objetivo a vacunarse lo antes posible para reducir el impacto de las enfermedades respiratorias en la población.