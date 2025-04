Carla Barrientos asumió como SEREMI (s) de Seguridad Pública en Magallanes

Ex Coordinadora Regional de Seguridad Pública, liderará de manera interina el nuevo Ministerio en la región,





Punta Arenas, 01 de abril de 2025.- Este 1 de abril comenzó a funcionar el Ministerio de Seguridad Pública, nueva institucionalidad que tendrá la misión de diseñar las políticas y estrategias nacionales tendientes a prevenir y combatir el crimen organizado, el narcotráfico y los actos terroristas, promoviendo el trabajo conjunto con la Agencia Nacional de Inteligencia, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos competentes en la materia.

A nivel nacional, la cartera será liderada por el ministro Luis Cordero y por los subsecretarios Rafael Collado (Seguridad Pública) y Carolina Leitao (Prevención del Delito), como fue anunciado a fines de la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric.

El delegado presidencial regional, José Ruiz Pivcevic, manifestó que “hoy es un día muy importante para las familias de nuestro país, pues se fortalece, se robustece la institucionalidad para enfrentar a la delincuencia con la creación del Ministerio de Seguridad”.

A nivel regional , a primera hora, desde la Delegación Presidencial se emitió el comunicado oficial del nombramiento de la actual Seremi de Justicia, Carla Barrientos Hernández, quien asumirá este puesto de manera interina. A esta figura le corresponderá entre otras funciones resguardar, mantener y promover la seguridad pública y el orden público en la región, y generar las condiciones necesarias para su restablecimiento; requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad con la ley; coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio de Seguridad Pública en la región; y adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, a nivel regional y en el ámbito de sus competencias.

A las 15:30 horas, luego de una reunión del Comité Policial, en punto de prensa la nueva Seremi fue presentada, acompañándola en la instancia, el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, el General de Carabineros, Marco Alvarado Díaz, el Prefecto Inspector, el Prefecto Inspector, Luis Orellana Campos, Jefe de la región policial de Magallanes y Antártica Chilena.

La primera autoridad regional recordó que “fueron casi 20 años de discusión parlamentaria y que el proyecto del Presidente Gabriel Boric logró este acuerdo transversal de las fuerzas políticas para esta aprobación tan anhelada” y explicó que “habrá una implementación paulatina, desde el primer día habrá una Seremi interina que recae en Carla Barrientos Hernández, ex Coordinadora de Seguridad Pública, que lleva casi dos años liderando la coordinación y prevención del delito acá en nuestra región. Ella tiene la relación con las policías que nos acompañan y que hoy también quiero reconocer a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones por el aporte que han realizado durante todo este proceso y en la implementación de este”, enfatizó el Delegado Ruiz.

La Seremi de Seguridad, Carla Barrientos Hernández, agradeció al Delegado Presidencial Regional, por la confianza en su nombre para la Seremi (s) de Seguridad Pública y manifestó que “Entendemos que esta temática es una prioridad, no solamente para la ciudadanía, sino también para nuestro Gobierno, vamos a seguir trabajando preventiva que nosotros creemos es fundamental. Se suma a las funciones que hemos realizado a través de las Juntas de Vecinos. Para nosotros es muy importante el trabajo desde la sociedad civil y también con las instituciones, y es lo que vamos a seguir realizando. Se suma a las funciones que estábamos realizando como Coordinación de Seguridad Pública, la fiscalización, el control y el orden público que sin lugar a dudas representan desafíos para nuestra institución en este proceso de implementación”.

El General Marco Alvarado Díaz, Jefe XII Zona de Carabineros, expresó que “Nosotros vamos a seguir trabajando como institución, como lo hemos hecho y demostrado históricamente. Para nosotros es muy importante apoyar esta implementación. Como institución contamos con la experiencia de pasar de un ministerio a otro y estoy convencido de que es fundamental para lo que queremos todos, que es mantener la seguridad de esta región y la seguridad del país.”

Asimismo, el Prefecto Inspector, Luis Orellana Campos, Jefe de la región policial de Magallanes y Antártica Chilena, nosotros como Policía de Investigaciones de Chile vamos a colocar toda nuestra capacidad investigativa a apoyar esta labor de la nueva Seremi, es decir nosotros con conocimiento, con estrategia, vamos a reforzar y focalizarnos para mejorar la seguridad, trabajando en conjunto con todas las instituciones, la ciudadanía, el estado, la academia para que la ciudadanía y esta región logren una mejor seguridad”.

“Acá se trabaja en conjunto porque la seguridad, sin lugar a dudas, la hacemos entre todos”, puntualizó el Delegado Presidencial Regional.





Perfil Seremi de Seguridad

Carla Barrientos Hernández



Ingeniera en Administración Pública y Municipal, egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), hasta ayer desempeñaba funciones como Coordinadora Regional de Seguridad Pública, perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ha desempeñado funciones en los siguientes ámbitos de competencias: gestión y administración; planificación, evaluación y supervisión; coordinación; asistencias técnicas y capacitación. Del mismo modo ha complementado el conocimiento adquirido en estas funciones con su asistencia a Diplomados, Cursos y Seminarios técnicos vinculados a la Administración Pública, cultural y criminalidad. Destacan entre sus tareas aquellas relacionadas con el trabajo dirigido a familias vulnerables, actividades administrativas y de gestión pública, así como producción de eventos culturales y patrimoniales. Entre sus capacidades se puede señalar: liderar equipos de trabajo, gerenciar equipos multidisciplinarios, resolver conflictos, manejo de presupuestos y de recurso humano, tolerante a los errores y capacidad de enmendarlos, capacidad de escucha y proactividad

De acuerdo con lo establecido en el artículo N°23 de la Ley N°21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública, los secretarios regionales ministeriales de dicha cartera tendrán que, entre otras funciones, “resguardar, mantener y promover la seguridad pública y el orden público en la región, y generar las condiciones necesarias para su restablecimiento; requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su competencia, en conformidad con la ley; coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas en la región; y adoptar medidas tendientes a la prevención de delitos, a nivel regional y en el ámbito de sus competencias”.